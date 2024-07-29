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娛樂 最新消息

《我的婆婆2》鍾欣凌出手破壞！害楊銘威被離婚、蘇晏霈丟工作

楊銘威（右）、「勇兔」林筳諭在《我的婆婆怎麼那麼2》飾演歡喜冤家。（公視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕鍾欣凌在公視、東森、LINE TV家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》成為感情毀滅者，為了阻止楊銘威與「勇兔」林筳諭的不正常關係，從中作梗讓夫妻關係破滅。

楊銘威、勇兔劇中的假夫妻生活，讓身為媽媽的鍾欣凌相當擔心，也怕先前看到兒子「無後無依靠」會成真，想盡辦法要拆散兩人，她說服次子王少偉「救弟弟」，先是檢舉夫妻倆的金獎盃飲料店，再跟勇兔爆料楊銘威帶著女兒去拍戲，讓兩人爆發衝突脫口離婚，楊銘威不僅飲料事業沒了，也失去婚姻。成功「解救」楊銘威人生後，鍾欣凌將目標轉到唯一的女兒蘇晏霈身上，為了不讓女兒將來過著照顧年邁丈夫的幫傭人生，她霸氣直搗總裁陳博正的公司，告訴他女兒已有心儀的對象，不適合當他的小老婆，讓蘇晏霈丟了助理的工作。

蘇晏霈（右）在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》被財閥總裁陳博正追求。（公視提供）

鍾欣凌飾演的彩香的「阻止孩子們悲慘未來」計畫一步步成功執行，卻換來四兄妹的不諒解，連「一哥」洪都拉斯也看不下去，告訴她該放手。鍾欣凌有感，角色彩香在這季真的用盡全力在幫忙這些小孩，希望他們不要應驗了自己在生死簿上目睹的命運，或是可以擁有更好的人生，所以用了很多方法想要改造這些小孩，她認為，不論是好的或壞的方法，覺得彩香的出發點都是愛，只為了讓這些小孩過得更平順。

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