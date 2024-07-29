（獨家）于美人遭爆不給幕僚加班費 總幹事出面全說了

于美人。（中廣新聞部提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕于美人去年以無黨籍身分投入立委選戰敗選，不過她近日被競選團隊幕僚提告未付加班費等事，今年5月遭勞保局裁罰，而稍早競選團隊總幹事賴志威受訪，表示3位幕僚在選前3個月左右，就提早要求無論于美人最後是否選上，都需要發放一個月的薪水當獎勵金，而3位幕僚月薪落在4萬到5萬左右，以他們較無經驗的履歷來說，酬勞數字已經很漂亮。

賴志威當年是于美人在補習班工讀的主任，2人從74年就認識到現在，當時聽聞于美人有意參選，就主動積極幫忙，對於這次于美人遭幕僚提告，他深感抱歉，同時替對方喊冤，「工讀生因為是以最低時薪去計算，所以上下班需打卡，而3位幕僚屬責任制，很難去說有無加班，加上選區其實本來就有不少志工願意幫忙，所以工作內容其實不太繁瑣也不太困難，時間還算彈性。」無奈幕僚最後竟以提告方式要求額外的加班費。

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除加班費，賴志威也提到3位幕僚在選前3個月左右，就提早要求無論于美人最後是否選上，都需要發放一個月的薪水當獎勵金，而自己考量到選前更換幕僚成本高，也不想讓于美人為此事煩心，所以答應事先給予獎勵金，「獎勵金通常是在選上後給，他們3位卻是在選前就要求，其實很不合理，加上他們沒有太多經驗，能給的幫助不是非常多。」坦言雖然3位幕僚當初是其他人面試進來，但看在他們有心想待在于美人身邊學習，所以還是願意給機會，無奈最後給了酬勞和機會卻反被提告。

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