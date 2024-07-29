晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（獨家）于美人遭爆不給幕僚加班費 總幹事出面全說了

于美人。（中廣新聞部提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕于美人去年以無黨籍身分投入立委選戰敗選，不過她近日被競選團隊幕僚提告未付加班費等事，今年5月遭勞保局裁罰，而稍早競選團隊總幹事賴志威受訪，表示3位幕僚在選前3個月左右，就提早要求無論于美人最後是否選上，都需要發放一個月的薪水當獎勵金，而3位幕僚月薪落在4萬到5萬左右，以他們較無經驗的履歷來說，酬勞數字已經很漂亮。

賴志威當年是于美人在補習班工讀的主任，2人從74年就認識到現在，當時聽聞于美人有意參選，就主動積極幫忙，對於這次于美人遭幕僚提告，他深感抱歉，同時替對方喊冤，「工讀生因為是以最低時薪去計算，所以上下班需打卡，而3位幕僚屬責任制，很難去說有無加班，加上選區其實本來就有不少志工願意幫忙，所以工作內容其實不太繁瑣也不太困難，時間還算彈性。」無奈幕僚最後竟以提告方式要求額外的加班費。

除加班費，賴志威也提到3位幕僚在選前3個月左右，就提早要求無論于美人最後是否選上，都需要發放一個月的薪水當獎勵金，而自己考量到選前更換幕僚成本高，也不想讓于美人為此事煩心，所以答應事先給予獎勵金，「獎勵金通常是在選上後給，他們3位卻是在選前就要求，其實很不合理，加上他們沒有太多經驗，能給的幫助不是非常多。」坦言雖然3位幕僚當初是其他人面試進來，但看在他們有心想待在于美人身邊學習，所以還是願意給機會，無奈最後給了酬勞和機會卻反被提告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中