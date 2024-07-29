台美影史紀錄再刷新！《腦筋急轉彎2》全球猛破15億美金

〔記者許世穎／綜合報導〕皮克斯賣座動畫續作《腦筋急轉彎2》穩坐今年目前全球、北美以及全台票房冠軍，截至週日（28日）全球票房已高達15.06億美金（約台幣494.11億元），成為疫情後繼《蜘蛛人：無家日》、《阿凡達：水之道》之後第3部突破15億美金的電影，更即將進入影史全球賣座TOP 10。

《腦筋急轉彎2》全球票房突破15億美金，勢不可擋。（翻攝自皮克斯IG）

該片上週才歡慶成為影史全球最賣座動畫，上週末（7月26至28日）再破紀錄，以6.13億美金（約台幣201.12億元）登頂影史北美最賣座動畫，雖然迪士尼自家的《死侍與金鋼狼》以突破年度開片成績的攻勢空降冠軍，但《腦筋急轉彎2》仍持續熱賣，接下來在北美有望挑戰6.5億美金（約台幣213.26億元），甚至擠進影史北美票房前10名。

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台灣方面，《腦筋急轉彎2》已是影史台灣最賣座好萊塢動畫，上週五（26日）也正式超越去年冠軍《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》的台幣4億5921萬，登上影史台灣動畫票房亞軍，截至週日（28日）全台票房粗估已近台幣4.7億元，詳細票房數字將於下午揭曉。《腦筋急轉彎2》全台持續上映中。

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