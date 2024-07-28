（專訪）黃少祺私密嫩照全都曝！「女人國長大」揭意外蓮花指秘辛

黃少祺如今身材依舊相當好，像是吃了防腐劑。（黃少祺提供）

〔記者蕭方綺／專訪〕黃少祺勤健身、保養得宜，看不出年過半百，但他小時候從沒想過當藝人，退伍後有角色找上門，跟媽媽說要開始拍戲，媽媽還用台語回他：「不要笑死我！你怎麼可能會演戲？我們家沒有人有演戲的細胞。」如今躍升八點檔一哥，也是當年始料未及。

黃少祺兒童時期肉嘟嘟的臉頰很可愛。（黃少祺提供）

黃少祺獻出人生第一次裸照。（黃少祺提供）

黃少祺來自單親家庭，由媽媽扶養長大，上面有2個分別相差3歲、6歲的姊姊，在女人國長大的他沒有因為長相清秀被姊姊們當「小妹妹」打扮過，曾當華航空服員的大姊還常帶國中的他吃當年剛引進台灣的麥當勞及美式餐廳。

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黃少祺（左）和姐姐（右）很黏媽媽。（黃少祺提供）

但他念淡水專校三年級時，赫然發現自己拿杯子喝水時很自然地翹起了蓮花指，讓他瞬間驚呆，他說：「我還叫好幾個同學拿杯子給我看，他們雖然一頭霧水，但都沒有翹小指頭！」後來花了半年以上才戒掉這「潛移默化」的手勢。

黃少祺讀書時戴著厚重方框大眼鏡。（黃少祺提供）

他接著考插大，就讀文化大學印刷攝影系，大二開始兼差做模特兒，拍廣告、走服裝秀，收入頗豐厚，一支廣告有5到7萬元，一個月可接到2支，當模特兒3年就拍了5、60支大小廣告，可謂小富翁，也開始不跟家裡拿錢。

黃少祺大學時期就開始當模特兒，帥氣有型。（黃少祺提供）

沒想到他28歲退伍後認真想當演員，卻過著餓著肚子、勒緊褲帶的吃老本生活，他提到一開始拍戲，一集片酬4千，「當年接了7集的戲，卻拍了7個月，還要被公司抽成，我都快要餓死了！」但同行老前輩們總勸他「若下定決心要專心當演員，不要回過頭再當模特兒，會青黃不接」，他聽了之後忍痛推掉一支4萬多的廣告，雖咬牙但內心吶喊：「不知道什麼時候能溫飽？」

好在他運氣好，拍了2年戲就碰上《飛龍在天》，一播出就爆紅，他回憶當時自己懵懂無知，電視台只說了句「就是你演飛虎」，他硬著頭皮就上，開播前他和江宏恩、賈靜雯在信義區的小廣場宣傳，台上主持人賣力宣傳，台下粉絲不過10多人，工作人員比路人還多。

但戲上檔1個月後再到信義區宣傳，畫面就大相逕庭，他光是要踏進信義區就困難重重，先塞在外圍車陣中，後來上了舞台，看見台下上千人的畫面也傻了，直呼：「哇！這些人為我來的嗎？」也才嚐到走紅的滋味。

此外，黃少祺自認就是個注意力難集中的過動兒，沒辦法專心讀書超過1小時，這毛病直到如今還是一樣，他平時看劇本超過2分鐘，就會分心、想東摸西摸，只能在極度安靜下才能背台詞。因此在家中面對2兒子，他要戴著耳罩；在人多紛雜的攝影棚，他則要背對人群、躲在角落才能複習台詞。

他坦言這毛病讓他很困擾，每回在攝影棚，總有其他人關心他：「哥，這裡有位置，你怎麼不坐？」他只能一個一個慢慢解釋，稱自己必須在安靜角落才能專注背台詞。

黃少祺小時候一臉皮樣。（黃少祺提供）

他小時候因過動，無法集中心力讀書，常被媽媽拿拖鞋追著打屁股，一天甚至能罵10多回，「我那時會自得其樂，也有停不下的精力，只知道我被打、被罵，不曉得自己犯什麼錯。」長大後才發現有過動症，而他小兒子跟他個性很像，讓他看見當年的自己，但他使用愛的教育，會忍住罵小孩的衝動，跟他好好溝通。

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