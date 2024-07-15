江宏恩「肌戰」黃少祺 年過半百各有秘方

黃少祺（左）、江宏恩年過半百，體態都保養得超好。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃少祺、江宏恩為三立八點檔《願望》拍攝游泳戲，在夏日陽光下不吝展露好身材，年過半百的兩人狀態保養得超好，黃少祺大方露出六塊腹肌，他對身材要求超嚴格，「已經20年了，我都會用高標準要求自己。我倒不會因為要在戲中展現身材，會夜不成眠有壓力，因為平常就已經做好準備。」

黃少祺（右）、江宏恩拍攝《願望》泳池戲，不吝展露好身材。（三立提供）

黃少祺表示，不擔心被拿來比較，笑說：「只要我還是在線的藝人，有表演工作在身的時候，就會全力以赴，維持好體態、顏值，持續把最好的狀態呈現出來。」他目前飲食主要是沙拉、雞胸肉，對於這種生活，他直言：「會苦呀！因為連續吃個10天就受不了了，一年半載都這樣吃更是非常痛苦的事情。」所以他偶爾還是會「放縱」大吃兩天，在乏味中做點變化，再回頭繼續堅持。

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江宏恩是美食主義者，但很注意身形和身體線條，對於身材控管伸縮自如，他表示八塊腹肌和體脂肪高低大有關連，透露平常喜歡做有氧運動，靠著騎腳踏車消耗熱量、維持肌肉，游泳則可以修飾線條，也會自制一天吃一餐，施行168斷食法，且他一直有在參加鐵人三項戶外活動，以致年過半百仍有結實體態。

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