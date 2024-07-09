新本土劇《願望》遭疑撞哏《意難忘》！江宏恩、黃少祺回應了

江宏恩（左起）黃少祺和陳冠霖在《願望》是結拜3兄弟，一起躲避槍林彈雨。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃少祺、江宏恩等人今出席三立新八點檔《願望》首映會，2人劇中和陳冠霖是結拜兄弟，到東南亞追夢，卻遇上「鬼王」霍正奇的攻擊，在槍林彈雨中過程驚險，但這橋段遭網友質疑和過去《意難忘》中王識賢帶著李李仁、李興文逃亡的情節雷同。

黃少祺、江宏恩、霍正奇、江祖平、廖苡喬、劉曉憶出席三立台灣台八點台劇願望首映記者會（記者王文麟攝）

對於被遭疑2戲大撞哏，江宏恩認為每個人的觀後感都不同，「我覺得這齣戲有自己獨立性存在，我們拍得很認真，沒有其他戲的影子」，黃少祺則說沒看過《意難忘》，無法評價。

請繼續往下閱讀...

江祖平（記者王文麟攝）

劇中「驚世媳婦」江祖平因為得不到黃少祺對她的愛，將情緒轉移到婆婆身上，甚至虐待婆婆，原本記者要追問她過往和男友的媽媽如何相處，她搶先回：「我從國中就想一個人，認為自己不會結婚，不生不婚自由多好，所以不會有婆媳問題。」

黃少祺、江宏恩（記者王文麟攝）

而面對婆媳問題，黃少祺說自己現實生活沒遇到，因為太太能接受媽媽的意見，「老人要求老婆都會接受！」偶爾媽媽會對老婆的廚藝有意見，希望媳婦做菜口味可以更好，老婆就抱持「婆婆講什麼，都會接受」的態度。江宏恩則說自己在太太與媽媽之中會「裝傻」，「處理婆媳問題裝傻是一門藝術，當遇到需要溝通的時候，我就只能作為中間角色的功能。」

霍正奇這次在劇中飾演鬼王，是戲裡引導黃少祺、江宏恩與陳冠霖改變人生的關鍵人物，江宏恩笑說霍正奇非常可愛，反應快又搞笑，但好羨慕他拍外景時都在車上吹冷氣，「大家累死他在車上坐禪。」霍正奇就立刻回嘴：「好好說，因為我的角色是到關鍵時刻才會出現。」《願望》將於7月10日在三立台灣台播出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法