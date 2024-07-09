晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

新本土劇《願望》遭疑撞哏《意難忘》！江宏恩、黃少祺回應了

江宏恩（左起）黃少祺和陳冠霖在《願望》是結拜3兄弟，一起躲避槍林彈雨。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃少祺、江宏恩等人今出席三立新八點檔《願望》首映會，2人劇中和陳冠霖是結拜兄弟，到東南亞追夢，卻遇上「鬼王」霍正奇的攻擊，在槍林彈雨中過程驚險，但這橋段遭網友質疑和過去《意難忘》中王識賢帶著李李仁、李興文逃亡的情節雷同。

黃少祺、江宏恩、霍正奇、江祖平、廖苡喬、劉曉憶出席三立台灣台八點台劇願望首映記者會（記者王文麟攝）

對於被遭疑2戲大撞哏，江宏恩認為每個人的觀後感都不同，「我覺得這齣戲有自己獨立性存在，我們拍得很認真，沒有其他戲的影子」，黃少祺則說沒看過《意難忘》，無法評價。

江祖平（記者王文麟攝）

劇中「驚世媳婦」江祖平因為得不到黃少祺對她的愛，將情緒轉移到婆婆身上，甚至虐待婆婆，原本記者要追問她過往和男友的媽媽如何相處，她搶先回：「我從國中就想一個人，認為自己不會結婚，不生不婚自由多好，所以不會有婆媳問題。」

黃少祺、江宏恩（記者王文麟攝）

而面對婆媳問題，黃少祺說自己現實生活沒遇到，因為太太能接受媽媽的意見，「老人要求老婆都會接受！」偶爾媽媽會對老婆的廚藝有意見，希望媳婦做菜口味可以更好，老婆就抱持「婆婆講什麼，都會接受」的態度。江宏恩則說自己在太太與媽媽之中會「裝傻」，「處理婆媳問題裝傻是一門藝術，當遇到需要溝通的時候，我就只能作為中間角色的功能。」

霍正奇這次在劇中飾演鬼王，是戲裡引導黃少祺、江宏恩與陳冠霖改變人生的關鍵人物，江宏恩笑說霍正奇非常可愛，反應快又搞笑，但好羨慕他拍外景時都在車上吹冷氣，「大家累死他在車上坐禪。」霍正奇就立刻回嘴：「好好說，因為我的角色是到關鍵時刻才會出現。」《願望》將於7月10日在三立台灣台播出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中