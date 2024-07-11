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娛樂 最新消息

江祖平「眼神犀利」成假面媳婦！粗鹽替婆婆洗腳 被嗆：醃漬

江祖平（左起）、廖苡喬、德馨、游詩璟、韓宜邦、郭亞棠吃西瓜慶功。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕三立八點檔《天道》昨（10日）晚播出完結篇，「大魔王」李興文獲得報應，大快人心，緊接著新八點檔《願望》首播登場，三大男神黃少祺、陳冠霖、江宏恩受歡迎，守住八點死忠觀眾，而江祖平的狠勁更是受到觀眾喜愛，網友表示她在第一集中的狠，絕對不輸《天之驕女》中的韓瑜，光眼神就比拿刀槍更犀利。

劇組今送上冰涼的大紅西瓜慶祝收視開紅盤，江祖平、廖苡喬、游詩璟、德馨、韓宜邦、郭亞棠一起感謝觀眾支持，江祖平首集就被網友封為「渣女」，昨天播出的假面模範婆媳「粗鹽洗腳」的逆媳惡行，深受討論，今天劇中演出死對頭的江祖平和廖苡喬用菜瓜布搓手臂趣味還原，廖苡喬笑說「這是去角質」，江祖平稱廖苡喬自虐是因為角色太入戲，還說擔心粗鹽缺貨，一旁韓宜邦搭腔：「粗鹽抓那麼大一把，根本是醃漬！」

游詩璟（右三）和德馨（左三）還原劇中幫婆婆洗腳畫面。（三立提供）

另外，游詩璟感謝大家喜歡戲裡的「四葉草」，許願以後劇中回黃家餐餐有飯吃，劇中媽寶老公韓宜邦則爆料「夫妻生活不美滿，跟劇中老婆游詩璟要，每次都不給」，游詩璟和婆婆德馨現場還原經典的「幫婆婆洗腳畫面」，德馨說自己養了媽寶兒韓宜邦和啃老女郭亞棠，劇本尺度讓他自己拿到都驚訝，她也說：「黃家人個個都不是省油的燈，敬請期待。」

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