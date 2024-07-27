羅志祥練舞遭黑衣男闖入！身分曝光根本雙胞胎

陳曉東將在小巨蛋舉辦個唱。（和協整合行銷提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港天王陳曉東將在小巨蛋開唱，他趁著在台灣宣傳的空檔，探班好友「小豬」羅志祥，穿著一身黑戴著口罩假扮舞者要跟好友尬舞，沒想到立刻被機警的小豬拆穿。

陳曉東和小豬23年前拍攝朱延平的電影就結識，至今仍保持聯絡，陳曉東誇讚小豬是一位工作認真的藝人，「因為我們都算是直爽的個性，很合得來，私下聊天常聊到各自領域碰到的難關，都會彼此安慰相互鼓勵。」

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小豬也表示：「東哥是一個很照顧朋友的人，我記得當時在香港拍戲時，他常邀請我們去他家玩，是一位很溫暖的哥哥。」

有趣的是，小豬跟陳曉東從年輕時就有撞臉困擾，被粉絲說很像雙胞胎，包括朱延平都曾誤認，陳曉東爆料有次在機場被路人錯認成小豬，還當場被要簽名。

陳曉東（右）探班好友羅志祥。（和協整合行銷提供）

陳曉東笑說：「我當時還故意問對方『知道我是誰嗎』得到的答案仍是『你是羅志祥』，結果我後來就搞笑地簽上了『成龍』的名字。」

這次陳曉東驚喜探班，小豬依舊機靈得很，看到經紀人小霜拿著手機拍攝，就不斷質問：「這是不是妳的手機啊，而且幹嘛拍我後面。」回頭一看就識破背後的黑衣男是陳曉東。

陳曉東傻眼直說：「你怎麼那麼聰明啊，我故意穿全身黑偽裝，本來要跳一段的，怎麼會先注意到手機，你排舞就排舞，想這麼多幹嘛。」陳曉東9月28日將在小巨蛋開唱，門票明天在年代售票開賣。

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