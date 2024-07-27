「古裝女神」圍繞3男神 被問誰帥...楊紫給出答案

王弘毅（左起）、張晚意、楊紫、鄧為、檀健次在《長相思 第一季》上演五角虐戀。（愛爾達電視提供 ）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊紫、張晚意、鄧為、檀健次主演《長相思 第一季》，該劇在網路平台開播至今成績開紅盤，除了主要演員的社交平台粉絲數累積增長近891萬外，第一季的累積有效播放量也突破30億次，微博戲劇相關的話題閱讀量更是狂破825億次，在泰國、馬來西亞、韓國、美國、新加坡等國家也掀起追劇熱潮。

楊紫在《長相思 第一季》飾演女主角「小夭」。（愛爾達電視提供）

楊紫在《長相思 第一季》一人分飾兩角。（愛爾達電視提供）

楊紫劇中一人分飾兩角，分別扮演小夭和玟小六，她與張晚意、鄧為和檀健次都有不少精彩對少戲，在拍攝花絮中曾有工作人員問她：「小夭（楊紫劇中角色名）你覺得誰最帥？」楊紫笑著回說：「你們三個有不同的帥。」一旁的檀健次吐槽說：「端水大師。」聽聞此言楊紫馬上搖手解釋：「（檀健次）你是那種活潑的帥，鄧為是那種溫柔的帥，張晚意則是霸道的帥。」

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檀健次（左）在《長相思 第一季》分飾兩角，與楊紫（右）有精彩對手戲。（愛爾達電視提供）

鄧為（右）在《長相思 第一季》飾演九尾狐「塗山璟」深愛楊紫（左）飾演的「小夭」。（愛爾達電視提供）

楊紫曾在訪問中提及，角色小夭和三位男主角的感情，跟「瑲玹（張晚意劇中角色名）」是撕心裂肺、很虐心；跟「塗山璟（鄧為劇中角色名）」則是很溫情、柔軟；至於跟「相柳（檀健次劇中角色名）」則是兩人都不敢說出口的那種，「不論是哪種感情都讓我心裡會有代入感、也很投入。」《長相思 第一季》7月29日起，週一至週五晚間7點，於愛爾達綜合播出。

張晚意（左）在《長相思 第一季》拼命守護楊紫（右）。（愛爾達電視提供）

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