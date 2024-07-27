（圖輯）峮峮內衣初體驗 臉紅喊：旁邊有男生讓她好害羞！
峮峮（吳函峮）首度代言內衣。（記者陳逸寬攝）
〔記者陳逸寬／台北報導〕啦啦隊女神峮峮（吳函峮）近來變瘦狂被粉絲追問，今（27）終於開心公布喜訊，首度接下內衣代言，甩肉不減胸的她大方展露34E好身材，坦言只穿著內衣面對男性工作人員有些緊張，需要突破心理障礙。被問感情狀態，她表示目前單身沒人追，聊到這次明星賽站在一粒旁邊應援，她也大讚「一粒的應援很有技巧」。
峮峮（吳函峮）近來瘦身有成。（記者陳逸寬攝）
峮峮（吳函峮）甩肉不減胸，上圍依舊豐滿。（記者陳逸寬攝）
峮峮（吳函峮）表示目前單身沒人追。（記者陳逸寬攝）
剛結束明星賽的峮峮（吳函峮）代言工作不停歇。（記者陳逸寬攝）
峮峮（吳函峮）大方展露34E好身材。（記者陳逸寬攝）
峮峮（吳函峮）表示近來偏好無鋼圈款式。（記者陳逸寬攝）
峮峮（吳函峮）還沒代言就一次收到10件內衣讓她很驚喜。（記者陳逸寬攝）
峮峮（吳函峮）坦言只穿著內衣面對男性工作人員讓她有些緊張。（記者陳逸寬攝）
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