「8頭身宋慧喬」猛抓鮮肉翹臀！ 「炫耀手好爽」遭批性騷
胡御柔／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲南韓女星鄭佳恩，外型神似宋慧喬，加上173公分高挑身材，有「8頭身宋慧喬」封號。昨（26）天鄭佳恩社群上分享彩排照，照片中，她一把捏住男演員的屁股還一臉得意，讓網友痛批簡直性騷擾，她也趕緊撤掉照片道歉。
鄭佳恩因外型神似宋慧喬，加上高挑身材，有「8頭身宋慧喬」封號。（翻攝自IG）
鄭佳恩8月將出演舞台劇《全明星Boeing-Boeing》，昨天她在IG上分享彩排照片，鄭佳恩與對手戲男演員除了身體貼在一起，她更一把捏上年輕男演員的臀部，還炫耀：「彩排舞台劇中，我的手好爽。」被許多網友認為此舉涉嫌性騷，指責鄭佳恩沒有演員的專業素養、對性別議題敏感度很低。
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鄭佳恩彩排狠抓男演員屁股，並表示「我的手好爽。」引網熱論。（翻攝自IG）
而輿論延燒過後，鄭佳恩也迅速將照片撤下，並重新PO出一則道歉文：「各位，我在彩排舞台劇《Boeing-Boeing》的過程中，分享了出現在舞台劇中的一幕，但因為我輕率發言而讓各位感到不舒服了。往後我會更謹言慎行，更小心的。」
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