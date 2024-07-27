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娛樂 最新消息

韓團壓力大！GOT7成員爆憂鬱 深夜黑底白字「不再醒來」

GOT7泰籍成員BamBam坦言壓力大，且身體狀況長時間不太好。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓團GOT7的27歲泰籍成員BamBam，25日凌晨突然在IG限時動態發文，卻以黑底白字寫下：「我只想睡覺，不再醒來。」雖然該則動態沒多久就遭到刪除，不過由於內容過於負面，已經引起大批粉絲擔憂。BamBam隨後再次透過限時動態發文道歉，也坦言：「壓力和緊張讓我身心俱疲。」

BamBam於25日凌晨在IG限動以黑底白字寫下「我只想睡覺，不再醒來」，隨後刪文道歉。（翻攝自IG）

BamBam當日清晨以英文在個人IG的限時動態寫道：「我只想睡覺，不再醒來，這樣的話我就可以休息了。」由於用字太過於負面及憂鬱，不免讓關注他的粉絲們感到憂心，更立刻湧進他的IG表達關心，而BamBam見狀後，沒多久便刪除該則內容。

面對粉絲們的關心，BamBam再次發文解釋：「去年到現在花了很多時間，要走的路還很長，壓力太大了。因為我的身體狀況長時間不太好的關係，有時候我會變得敏感和情緒化。」並為擔憂他的粉絲道歉，「今年會盡全力找時間休息，我會沒事的，若造成大家擔心，我很抱歉。」


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