孩子們就是經紀人！雷神獻聲《變形金剛》笑言要給孩子們分成

克里斯漢斯沃為《變形金剛：源起》的「奧利安派克斯」獻聲。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕首部全電腦動畫製作的《變形金剛》系列電影《變形金剛：源起》，於當地時間25日在聖地牙哥動漫展舉行發布會，導演喬許庫利、系列製片羅倫佐狄邦奈凡杜洛率領獻聲的「雷神」克里斯漢斯沃、布萊恩泰瑞亨利、基根麥可奇一同出席，克里斯受訪時笑言，孩子們就是他的經紀人，鼓勵他接下工作，還說要給他們分成。

發布會上曝光了《變形金剛：源起》全新預告，揭開後來代表「博派」的柯博文和「狂派」密卡登不為人知的起源故事。他們是長久以來的宿敵，但很久以前他們還是「奧利安派克斯」及「D-16」時，卻曾經是像兄弟般的超級好朋友，而且永遠改變了賽博坦星球的命運。

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克里斯漢斯沃出席《變形金剛：源起》聖地牙哥動漫展發布會，暢聊配音花絮。（UIP提供）

對於加入《變形金剛》系列，克里斯直呼「真的是太棒了！」更透露自己除了在洛杉磯派拉蒙的片場錄音，也有一部分是在澳洲的家中錄製，孩子們則是他的觀眾，「我在客廳用麥克風和音效技師錄了一部分，我的孩子們就在背後偷聽，還試圖分散我的注意力，所以他們看到了其中一些內容的呈現。」

克里斯直說是孩子們推動他接下這部電影，「他們會說『你必須做這個』、『你必須做那個』，所以他們將會得到10%的分成，我想這次他們就是我的經紀人。」至於為配音做準備和平常為超級英雄進行訓練有何不同，他說只需要做一些聲音熱身，「所以比起我平時在健身房的訓練要輕鬆很多，我對此很感激。」

克里斯漢斯沃出席《變形金剛：源起》聖地牙哥動漫展發布會。（UIP提供）

由於電影探討了「變形金剛」起源，克里斯形容這次是年輕版本的柯博文，甚至是「奧利安派克斯」成為柯博文之前的故事，「有一種自信和年輕的熱情，這是不同且獨特的，非常有趣。」至於他在漫威電影宇宙的未來，克里斯表示「我也在等待消息，我不知道。我熱愛在漫威的每一秒，並且我隨時準備好再做更多，但我們都在等待看看會發生什麼。」

已有幾年沒有參加動漫展的克里斯也說，每次都很喜歡來到這，「能與粉絲們交流，並感受到那種熱情，這是一種無與倫比的體驗。」《變形金剛：源起》將於9月13日搶先美國一週在台上映。

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