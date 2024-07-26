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娛樂 最新消息

對戲高橋一生超剉！ 連俞涵認了「心臟跳得好累」：活到殺青真好

《零日攻擊ZERO DAY》發布記者會；連俞涵、高橋一生。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕連俞涵在斥資2.3億的台灣史詩劇《零日攻擊ZERO DAY》與日星高橋一生飾演情侶，她在臉書透露，拍戲的3個星期以來，心臟不斷被爆擊，「順利躲在角色後面活著，完整活到殺青真是太好了。」

《零日攻擊ZERO DAY》發布記者會；連俞涵、高橋一生。（記者陳奕全攝）

連俞涵分享，拍戲時導演不斷在她耳邊說：「你看他多愛妳。」但由於故事裡她的角色對前男友一直發脾氣，不太能顯露出少女心，她只能回導演說：「我的角色現在不能回應這個，你不要用你的少女心視角影響我角色啊啊啊啊！」然而3個星期過去了，戲殺青了，她直言：「突然沒有角色之後，我瞬間不知道怎麼面對高橋先生。」

《零日攻擊ZERO DAY》發布記者會；連俞涵、高橋一生。（記者陳奕全攝）

原來和高橋一生對戲時，連俞涵的心臟一直撲通撲通狂跳，她說：「在片場每天我的心臟跳得都好累，除了『早安你好』跟『明天見拜拜』之外，我完全說不出話。」自招每天都用5秒深呼吸擠出這幾句話，之後便趕緊跑去梳化成角色的樣子，「只有討論劇本和角色故事時才有辦法恢復正常，其它時候都趕緊飄走，或是石化假裝她不在這裡。」

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