李明川拾獲手機放服務台 卻因「這1事」慘被失主告

藝人李明川曾因正義感氾濫而吃大虧。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人李明川近日在綜藝節目透露，自己曾正義感氾濫而吃大虧的經歷。有次他在百貨公司拾獲手機，因為找不到失主，便轉交到服務台。豈料兩個禮拜後，他卻被失主告上法院，原因曝光。

李明川在百貨公司拾獲手機，因為找不到失主，便轉交到服務台。（翻攝自YT）

李明川在節目《女王大人》還原事發過程，原來他在百貨公司吃飯時，眼前也有一對情侶在吃東西，後來離開時忘記拿手機。李明川連忙告知服務生，但服務生顯然沒有要追上去，於是他決定幫忙送去服務台。

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失主想告李明川，原因竟是失主手機上的名牌吊飾不見了。（翻攝自YT）

沒想到過了兩個禮拜，百貨公司突然用電話通知「失主說他想要找你，因為他想要告你」，原來是當事人手機上的名牌吊飾不見了，這讓李明川傻眼至極，沒想到自己熱心幫忙竟被反咬一口，「我根本不記得是哪款手機，更別說它有沒有手機殼或上面有吊飾」。



在場的律師來賓簡大為表示，以李明川的狀況，當下通知店員即可，他也無奈說，「這個世道你在路上撿東西，通常只會有兩種下場，一種就是冥婚，一種就是被告」。

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