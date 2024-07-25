朴寶英下部作品確定了！韓媒爆：分飾雙胞胎姊妹

朴寶英演技越來越成熟，粉絲期待新作。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕朴寶英上週在第3屆青龍系列大獎以韓劇《精神病房也會迎來清晨》憂鬱症護理師一角順利封后，韓媒《10 Asia》今（25）獨家報導，她的下部作品已確定，將演出新劇《未知的首爾》（暫譯），挑戰演技轉型。

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據報導，朴寶英在《未知的首爾》將一人飾兩角，同時演出雙胞胎姊妹，一位住在首爾，學習能力強，一位留在農村生活，不料因某天突如其來的環境變化，兩姐妹最終會交換生活。

其實這並非朴寶英首次挑戰一人飾兩角，她在2015年《Oh 我的鬼神君》就曾挑戰附身前後的角色，形象討喜；經紀公司BH娛樂回應：「朴寶英接到電視劇《未知的首爾》的提議，正積極討論中。」

下半年起，朴寶英還有Disney+韓劇《照明商店》，以及拍攝中的Netflix《愛情電影》（暫譯），粉絲紛紛表示迫不及待看到歐膩的新作品。

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