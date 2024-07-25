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娛樂 電視

錢薇娟西門盯街頭玩跳繩 霸氣下令「明星村長」全撤退

錢薇娟（右起）、顏行書與蔣淯安為跳繩隊小朋友籌款。（好看娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《我的明星村長》日前返程回到台北西門里，錢薇娟、顏行書與蔣淯安突然驚喜現身，決定加入村長們為跳繩隊小朋友籌款的行列。而當眾人開始挑戰跳繩時，錢薇娟的「求勝心」被激發，她霸氣命令村長們全部退下，要獨自為小朋友們擬定必勝策略。

我的明星村長來到西門町出任務。（好看娛樂提供）

節目日前迎來駐村倒數第二站，村長們一同回到「首善之都」台北西門里，這次里長請託的任務是清洗街道，里長表示：「來訪西門町的觀光客眾多，造成的垃圾量也不少，每逢假日就會出現很多垃圾，清潔隊根本來不及清理。」卜學亮表示能理解，語重心長說：「西門町真的是觀光客一到台灣就會去的地方，我們真的希望可以給國外的旅客留下好的印象。」

《我的明星村長》外景錄影巧遇錢薇娟。（好看娛樂提供）（

這次5位村長來到西門町，其中一項任務是為國小跳繩隊籌募經費，為此節目加碼祭出豐厚獎勵，只要村長與路人合力跳繩，連續跳10下就有一萬元獎金；為了小朋友籌款，村長分頭尋找適合挑戰的遊客，沒想到竟驚喜遇見錢薇娟、籃球教練顏行書，以及球星蔣淯安。

《我的明星村長》挑戰多人跳繩任務。（好看娛樂提供）

於是一行人一起跳繩為小朋友拚獎金，不過才剛跳兩下，卜學亮就不慎腳勾到跳繩重摔倒在地，瑪斯卡見狀後立即道歉：「是我擋住亮哥，不好意思！」

意外成為節目嘉賓的錢薇娟笑說：「真的不是set好的！」而求勝心超強的她，為了小朋友開始擬定必勝策略，命令明星村長們全部退下，霸氣喊：「你們先退開，我們三個跳就好！」頗具領導者的架勢。

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