舒華擔心強颱襲台淹大水 憂心喊話「不要出門」

（G）I-DLE台灣成員舒華下午抽空開直播關心颱風情形。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國人氣女團（G）I-DLE第3次世界巡迴「iDOL」首場表演將在下週末於KSPO DOME登場，台灣成員舒華今（25）聽聞強颱凱米襲擊台灣，忍不住在練習室抽公開直播，和全球NEVERLAND（粉絲名）聊天，還特別暖心向台灣人喊話：聽說台灣有很多地方因為凱米颱風淹水，呼籲大家一定要小心，更特別說：「天災是最殘忍的」。

舒華認為天災殘忍，要大家不要涉險。（翻攝自IG）

凱米颱風過境，多數人也連續放了兩天颱風架，根據氣象局報告，暴風圈持續壟罩台灣陸地，由於凱米路徑擺盪，估計暴風圈要今日深夜到明日凌晨才會脫離台灣本島。

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舒華今日台灣時間下午3點多在練習室，特地抽空直播16分鐘，因為有粉絲說台灣有很多地方在淹水，舒華忍不住驚呼：「淹水？要小心耶！不要出門」她也說天在市最殘忍的，希望大家都能平安度過這個颱風天。

舒華知道台灣多數淹水，呼籲大家不要出門。（翻攝自IG）

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