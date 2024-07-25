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娛樂 最新消息

被嗆「綠師」 林智群霸反擊：律師不能有政治立場？

林智群因關注大小時事新聞，累積許多死忠粉絲，網路聲量高。（翻攝自Youtube）

〔記者林南谷／台北報導〕知名律師林智群近來在臉書發文，緊咬國民黨籍基隆市長謝國樑、民眾黨不分區立委黃國昌，被指政治鮮明，24日在臉書透露有網友嗆他「綠師」、「你好懂法條，可是不知道什麼是知恥」，對此，林智群直球對決做出回應。

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被指「綠師」，林智群的回應如下：

1.像你這種只敢躲在匿名帳號後面嗆聲的廢物都有政治立場了，律師不能有政治立場？

不管是法庭還是辯論，都要分隊，跟打籃球一樣，不分隊怎麼打籃球？我喜歡反國民黨民眾黨，你要站民眾黨、國民黨那邊，是你我的選擇，我要做的，是證明支持藍白很瞎，你要做的，是反駁我，證明支持民進黨很瞎，一直靠背我綠師幹嘛？我就是喜歡證明藍白支持者多麼容易被操弄，不行喔？

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2.不懂法律的人最喜歡講道德，好像只有他自己有道德，其他人都沒有，其實不對！

身為公民，應該先具備基本的知識跟獨立思考能力，再來講道德，不然只是任人（如黃國昌之流）帶風向騙票的對象而已！

你看那些被詐騙集團騙錢的老人，他們哪個不善良？哪個沒道德？每個都馬很善良、有道德，結果還是被騙。光有善良跟道德，沒有基本社會經驗，最終也是被騙的下場。

社群網路時代，政治人物也會騙人，他們不騙錢，他們騙票（當然騙票又騙錢的也不是沒有）。

有需求，就有供給，一般人有正義感，不喜歡弊案，就有人（像黃國昌這種人）販賣正義感，獲取自己的政治利益，可是弊案哪那麼多？沒關係，黃國昌就變成弊案生成器，明明沒問題的事情，只要提出一堆問號，不懂的民眾就以為這個是弊案，然後他就可以繼續做政治操作，最後的目的，還是選票，還是政治利益，比如：新北市長位置。

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3.別再靠背我是不是要入黨啦！我不是黨員，也不喜歡從政（薪水那麼少，還不自由，傻了才從政），像黃國昌那種人，才是需要不斷透過政治操作獲取自己政治利益的人啦！

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