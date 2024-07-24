高橋一生撇「行人地獄」愛台北散步！ 靠「1物」結緣預約滅火器日本演唱會

《零日攻擊ZERO DAY》高橋一生。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕高橋一生昨（23日）凌晨殺青台劇《零日攻擊ZERO DAY》，結束在台3週低調的拍攝行程，據悉今早已離台。他昨受訪時談到首度在台拍戲，非常喜歡一起合作的楊大正，得知他所屬的樂團「滅火器」2個月後將在日本演出，已約好要在演唱會碰頭，他開心說：「我們年紀相仿，聽音樂的風格很像，他還有送我CD。」看來是以音樂串起的好交情。

楊大正奪下第58屆金鐘獎戲劇類最佳男配角獎項。（資料照，記者王文麟攝）

2人在片場透過英文和日文交談，高橋一生認為楊大正像是個「小領袖」，會帶領其他演員幫忙完成許多戲的拍攝，對他幫助很大，可惜拍戲時間短，無法一起到台灣各地旅行，好在他天天都在台北街頭散步，藉此來認識台北。

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作為演員，他「自律」的規範是靠運動、嚴格控制飲食來維持身材，他說：「有自律的規則，才能有自由的生活。」他為《零日攻擊》特意減肥，從3月至今瘦了6公斤，難道沒因台灣美食破功？他笑說：「我吃完美食就會去走路！」因此幾乎每天都花1小時在台北街頭散步，他說天氣熱，走路時流很多汗，也算是減肥的功臣之一，且他不認為台北是「行人地獄」，他說：「基本上有比較小條的路，跟日本差不多。」

而他在《零日攻擊》中和連俞涵飾演的主播是昔日情侶，戲裡連俞涵個性霸道，常對他頤指氣使，戲外卻大相逕庭，連俞涵害羞到無法直視高橋一生，高橋透露自己拍戲之前，從不會先查詢對手的資料和作品，「包含我在日本也是，我不會事前調查對手戲男女生的個性。」

連俞涵（右）、高橋一生。（資料照，記者陳奕全攝）

2人有場逆齡演出的回憶戲，43歲的他須詮釋少年青澀感，加上拍戲的台灣咖啡廳場景像是日本的下北澤，因此他把自己年少在下北澤的記憶一併投入角色中，還預告：「我確實有把我青少年的感覺帶進去，至於像不像，就等大家看。」

結束這回台灣拍戲初體驗後，是否還想再來台拍戲？他直呼：「當然啊，歡迎大家跟我經紀公司聯絡。」還帶著綜藝感的手勢比著下方說「這邊請key上經紀公司聯絡方式」，相當可愛，接著他表示自已沒有一定要和哪位導演或是演員合作，他表示：「我在日本工作時也不會特別想跟誰合作，只會注意到自己演技，我更注重劇本，這次會接《零日攻擊》也是劇本非常吸引我。」

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