率《女兒的女兒》前進多倫多影展！張艾嘉樂喊好光榮

張艾嘉監製並主演的《女兒的女兒》入圍多倫多影展站台單元，也是唯一一部華語競賽片。（東昊提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由國際大導演侯孝賢、張艾嘉監製，黃熙執導的劇情長片《女兒的女兒》，入圍今年多倫多國際影展「Platform 站台」競賽單元，成為唯一一部入圍華語片，堪稱台灣之光！該片將於多倫多影展全球首映，同時擔任女主角的張艾嘉得知消息後驚喜表示：「能入圍競賽我覺得太光榮了，很期待再訪多倫多影展這個老朋友！」

劉奕兒在《女兒的女兒》飾演張艾嘉的女兒，造型突破以往形象。（東昊提供）

《女兒的女兒》是黃熙自《強尼･凱克》後暌違6年的電影作品，今年在坎城影展市場展曝光後備受各界期待。電影描述張艾嘉飾演的金艾霞，原本應該要開始享受孩子成家獨立後的悠閒下半生，卻因為一場意外打亂了生活節奏，不得不重新爬梳身為母親也同時身為女兒的複雜情結，並迎接自己從未想像過的新的挑戰。

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除了金獎影后張艾嘉，《女兒的女兒》主要演員還包括金馬影后林嘉欣、金馬獎最佳女配角的劉奕兒。剛憑《老狐狸》接連角逐金馬獎和台北電影獎的劉奕兒在片中飾演張艾嘉的女兒，三位實力派女星同台飆戲，讓電影更添細膩與感動。

電影劇本從發想到完成費時超過5年，從一開始就點頭答應演出並身兼監製的張艾嘉回憶：「當時接到侯孝賢導演的電話，表示黃熙有個不錯的劇本想邀請我合作，我就一路陪伴這個作品到現在。」

林嘉欣在《女兒的女兒》和張艾嘉一起面對難解的母女情結。（東昊提供）

張艾嘉形容《女兒的女兒》不只是一個美麗又動人的故事，更是一位女演員非常期待的角色，因為人生最糾結的情感莫過於家人間的親情，這次飾演的女主角金艾霞就是夾在瘋狂母親與叛逆女兒之間，還特別遠赴紐約進行拍攝，這五年的拍片過程相當不容易。卻也讓張艾嘉感到非常過癮。

一路陪著電影從零開始的張艾嘉對於入圍多倫多國際影展「Platform 站台」競賽單元開心表示恭喜：「這次台灣電影能代表華語片進到競賽單元，我覺得對我來說真的是非常光榮的一件事！真的是太美好了！」

由國際海報大師黃海設計的《女兒的女兒》主視覺。（東昊提供）

張艾嘉在1992年就被多倫多影展選為「焦點影人」，成為東方女演員第一人，2015年也曾帶著導演作品《念念》在多倫多首映，所以對她來說多倫多影展就像是一個熟悉的老朋友，她感性地說：「這麼久沒見，終於能再帶著喜愛的作品回到多倫多影展，我覺得非常高興！」《女兒的女兒》預計2024年年底在台上映。

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