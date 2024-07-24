陶晶瑩氣炸 睡一半怒吼「真的很靠北邊走」

陶晶瑩個性直爽。（翻攝自陶晶瑩臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「陶子」陶晶瑩22日突表示將暫別台北，感性發文表示：「謝謝一切的美好！」老公李李仁也有感而發地附和：「分離是為了下次的相聚！」沒想到卻引發怒火。

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陶晶瑩稍早在Threads無奈表示：「那個新聞一直說我什麼『無預警離開台灣『是在幹嘛？講得好像我發生什麼事一樣？真的很靠北邊走欸！」有網友連忙安慰陶晶瑩，無奈表示就是聳動標題博取關注，讓陶晶瑩更不滿說：「重點是留言一堆在酸！干我什麼事？！好了！祝福大家平安！睡到一半越想越不對勁起來發文！」

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陶晶瑩是在前天表示自己將離開台灣，「暫別台北、暫別狗勾、暫別我們的便利商店...在即將飛行的凌晨，我和女兒前往安靜的店面，滿月微暈的夜風、吹著我們的不捨。」最後感性寫下：「雖然暑氣依舊熱烈，但是我的暑假結束了～～謝謝一切的美好！」

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李李仁當天也發文訴說離別時心聲：「小時候我記得很喜歡坐飛機！但這幾年很不喜歡，因為飛行就是要分離！分離是為了下次的相聚！我們都要好好的！好好吃飯、好好睡覺！好好過每一天！」沒想到被部分媒體下標稱她「無預警離台」，才忍不住抱怨。

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