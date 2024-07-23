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娛樂 音樂

香港男星發生慘案！潘宇謙美艷甜點師老婆下月急飛台灣

AP潘宇謙。（認可音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕香港男星AP潘宇謙為了新歌〈微光〉MV到桃園海邊取景，當天劇情需要他開著車四處兜風，沒料到竟發生「慘案」，一度差點開入坑洞，畫面驚險，他自嘲技術不好，「好險前一秒攝影師馬上叫住我，不然車子跌進去可能就不能繼續拍了。」

AP潘宇謙。（認可音樂提供）

這陣子，他時常香港、台灣兩地跑，笑說不知不覺造訪了許多縣市，期望慢慢「集郵」，未來能將全台灣都跑透，也開心說很多的「第一次」都發生在台灣，不僅第一次在數位平台KKBOX綜合新歌即時榜冠軍，更第一次奪得飛碟電台、中廣、POP Radio三大電台的排行榜冠軍，也即將在台北舉辦演唱會。

AP潘宇謙。（認可音樂提供）

他將於8月31日在後台咖啡舉辦首場個人演唱會，正如火如荼的準備中，透露家人會全員到齊，除了美艷甜點師太太、一對雙胞胎兒子外，父母也會特地飛來，令他十分感動，「老實說他們不太清楚我在做些什麼也不太聽得懂中文歌詞，但他們見我最近一直往返台北，覺得我在努力工作，所以說一定要過來支持。」

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