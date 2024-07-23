YTR「小象愛出門」因這件事挨罰3萬 抗罰結果曝

YTR「小象愛出門」被觀光署認定違反發展觀光條例，招攬我國旅客前往美國參加旅行團，決定裁罰3萬元；小象不服提告，北高行判她敗訴。（翻攝自＠elephant_gogo IG）

〔記者溫于德／台北報導〕以拍攝旅遊主題走紅的YouTuber「小象愛出門」，在網路上招攬我國旅客參加美國旅行團，也標榜「全都是由小象親自接團」，被交通部觀光署認定違反發展觀光條例而開罰3萬元；小象不服，決定提告。台北高等行政法院認為這個裁罰沒有問題，判小象敗訴。

判決指，本名王律婷的小象，是設立於美國公司「BBonBon's LLC」的股東合夥人，同時架設「BonBon's travel」旅遊網站，卻未依法申請核准在台設立分公司，也未取得許可在我國經營旅遊業，並於2022年11月10日上網臉書發文招攬團費約14萬元的旅遊行程，包括「美東城市輕鬆遊」、「美西狂野浪女遊」、「浪漫無限極光遊」等程。

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觀光署因而認定小象違反發展觀光條例，去招攬我國旅客前往美國參加旅行團，依法開罰3萬元。

小象認為，臉書文章的閱聽眾分佈國內外，觀光署為何能認定她在我國經營旅遊業，況行程的集合、出發到解散，都在美國，無關台灣，團員的身份也不限台灣人，不該對她開罰。

小象也強調，她發文前，曾透過電話詢問「對方」是否能在網路做宣傳，獲得的回應是「網路無國界」、「台灣人或任何國籍的人，到美國參加美國旅行團，只需要遵守美國當地法令的規定」、「台灣消費者，自己買機票，到美國當地參加美國的旅遊行程，那跟台灣法令沒關係」等，她才會在美國上網宣傳。

北高行說明，小象並非經觀光署核准經營旅行業的人員，也未提出「BBonBon's LLC」在我國設立分公司以及領取執照的證明，代表不能透過網路方式刊登旅營業的營業訊息以招攬旅客；況小象的臉書、YT所在地都在台灣，文章用的也是繁體中文，可見主要受眾為台灣人。

再者，依小象提出的電話錄音譯文，這個與她通話的「對方」未表明單位、姓名與承辦業務，「對方」還明白提到「你們如果有在台灣這邊進行招攬的行為，那就可能會有觸法的問題」，北高行故認定觀光署對小象裁罰3萬元沒有問題，判她敗訴；可上訴。

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