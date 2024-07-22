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娛樂 最新消息

茄子蛋主唱升格人夫2週 黃奇斌吐新婚心聲：婚姻不容易

《正港分局》媒體聯訪　黃奇斌（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「茄子蛋」主唱黃奇斌月初宣布與經紀人女友Juno結婚，他今（22日）出席Netflix影集《正港分局》記者會，談起婚後生活，他表示沒什麼改變，覺得婚姻充滿了挑戰，被問最困難的挑戰，他當場放閃說：「遇到對的人最困難。」對於補辦婚禮、生子話題，他以「順其自然」帶過，認為現在幸福最重要。

黃奇斌從音樂圈轉戰戲劇演出，他在《正港分局》詮釋曾長期臥底緝毒，卻意外染上毒癮，正努力戒毒的少年，談及加入正港小隊，他坦言：「跨界演出心情上有種脫胎換骨的感覺，為了這次的角色真的有做了很多的準備，甚至有一場戲和Lulu跟小花（陳彥佐）去學習拿槍，才發現原來沒有那麼容易。」

黃奇斌坦言，演戲跟找到對的人結婚都是沒那麼容易的事，他透露其中一個很鬧的角色設定就是，角色很喜歡在偵訊的時候打沙包，「格鬥本來就是我自己平常很喜歡涉略的範圍，但都是純粹觀賞，只有跟朋友們一起學過一點泰拳而已，沒想到這次可以在戲裡一直打沙包很過癮、紓壓。」

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