（專訪）跟蔡阿嘎一樣！瑪菲司遭員工背叛「損失無法估計」

瑪菲司為宣傳電影《嘎啦》受訪，被問及電商議題也大方分享。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕瑪菲司（Mavis）過去是黑澀會美眉出身，現在則是年收破12億的電商女王，管理著公司上百位員工。不過她坦言，曾經也遭到信任的員工背叛，讓她相當錯愕。

身為商場上的女強人的她一分一秒都不浪費，透露在拍攝電影《嘎啦》的空檔也忙著工作，打打文案、剪影片，現在一天只睡4小時，到了凌晨都還在試用商品。她表示自己是個性很急的人，什麼事情都事必躬親，希望能夠確保做到最好，目標文案不要帶給人商業感，而是真的像隔壁鄰居推薦的那種心得感想。

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儘管親力親為，瑪菲司強調自己對員工很是信任，但下一秒卻自嘲「但通常只有被背叛的份」，讓人聯想到網紅蔡阿嘎與前員工蘿拉的糾紛。瑪菲司對此表示，「我覺得可能是信任的問題，他（蔡阿嘎）可能太信任她（蘿拉），那個人不是也做滿久的嗎？他可能就覺得老員工應該不至於這樣，很多事情沒有去好好的（檢視），就是很信任她啦！」

瑪菲司坦言也曾遭到員工背叛，但不願追究。（記者王文麟攝）

而她本身則遭遇過，有員工離職後把資源帶走，直到廠商通報才知道此事，她雖深知每個人都希望能夠追求更大的利益，但說謊騙她難免讓人錯愕。也有員工偷拍歐洲名牌包的照片PO在網上，最後由公司出貨，錢卻是進到員工口袋。問及損失多少？瑪菲司表示那個包包價值上萬元，但她猜想這可能不是第一次，損失無法估計，「員工說他信用卡費繳不出來，我跟我先生當初心腸軟，請他離職，也沒有報警，他用苦肉計吧。」

她坦言創業初期，像是倉儲系統都沒有制度化，實在難以預防，如今系統規劃完善，加上入職一定會簽競業條款，她幽默笑說「人比鬼更可怕，這可以下標題了吧」，認為做什麼事情「底線」很重要，就像她在直播上賣任何商品，絕對堅持一定要試用，如果產品不好，她不惜與廠商撕破臉，也要為消費者把關。

瑪菲司同時對員工也相當大方，去年帶員工去杜拜旅行，今年打算去歐洲，且今年業績比去年同期還要成長，光是繳稅就繳了超過2000萬，笑說這是生命換來的，且分紅絕對不會忘記員工。

瑪菲司強調不惜與廠商撕破臉，也不會推薦不好的產品給消費者。（記者王文麟攝）

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