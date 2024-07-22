受邀拳賽唱國歌 前傑尼斯男星手越祐也遭嗆：不想聽他唱

前傑尼斯偶像手越祐也。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕34歲日星手越祐也出身於傑尼斯（現改名為SMILE-UP.）團體「NEWS」出身，近年花邊新聞不斷的他，惹惱傑尼斯高層，被事務所處分停工，前年6月自請退出NEWS，之後以YouTuber身分活躍同時也以個人身分闖蕩歌壇。

手越祐也受RIZIN格鬥聯盟CEO親自邀請在比賽唱國歌。（翻攝自IG）

日前手越祐也上直播節目，被RIZIN格鬥聯盟CEO親自邀請他在28日的「超RIZIN.3」比賽獨唱日本國歌，手越祐也開心答應，沒想到卻引來兩位參賽選手強烈反彈，今（22）日RIZIN宣布手越祐也遭受網友誹謗中傷，主動辭退演出，因此取消「唱國歌」橋段。

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該賽事選手朝倉未來在20日發文表示，自己想要一上擂台就開打，不需要唱國歌的環節；另一選手平本蓮講話更直接「就是不想由手越唱國歌」。眼見事情愈發擴大，RIZIN今天也表示未在事前向選手充分說明，造成反彈，並讓網友跟著開始謾罵手越祐也，他必須要負起責任並向手越及手越的粉絲道歉。

手越祐也現在已經辭對演唱國歌的工作。（翻攝自IG）

RIZIN緊急與手越溝通，「手越表示比賽與選手才是主角，自己是抱著多能炒熱一下現場氣氛的心情答應邀約，如果選手覺得沒必要，辭退演出也沒關係」。RIZIN也呼籲網友停止攻擊手越祐也，對於那些已經預先付費想看手越唱歌直播的粉絲，將會進行退費。

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