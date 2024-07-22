火辣人妻許瑋甯中空搭電梯 真實身材全都露網友炸翻

許瑋甯在電梯當中自拍。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星許瑋甯經常透過社群平台分享自己的生活點滴，昨（21）日她曬出自己準備去健身路上在電梯裡的自拍照，身材健美的她穿著中空運動服裝，好身材全都展現無遺，並吸引將近4萬人按讚。

許瑋甯相當重視體態管理。（翻攝自IG）

有身材焦慮的許瑋甯平時就很注重「體態管理」，在電梯中的許瑋甯穿著黑色中空運動背心，許瑋甯自己覺得「雖然還沒很強壯，但有看到我親愛的手臂肌在茁壯成長吧」，中空剪裁的運動服露出平坦小腹，搭配寬鬆運動褲，顯現出許瑋甯的螞蟻腰。

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許瑋甯的腰超細。（翻攝自IG）

自律甚嚴的許瑋甯平日就對身材相當注意，不但重視運動，飲食也嚴格控制，她每天只吃到6分飽，且少油、少鹽，如果當天必須吃大餐，她就會不斷提醒自己要把那些運動多加幾組，如果飲食控制期間肚子餓了，許瑋甯就會多補充水分，增添飽足感。

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