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娛樂 最新消息

《龍捲風暴》北美奪冠遠超預期！打破《明天過後》維持20年紀錄

《龍捲風暴》創下影史災難片北美最高開片成績。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕災難鉅作《龍捲風暴》北美首週末（7月19至21日）票房正式出爐，以遠超預估的8050萬美金（約台幣26.4億）拿下首週票房冠軍，更一舉打破2004年《明天過後》以6844萬美金（約台幣22.44億元）維持了20年的紀錄，登上影史北美災難片開片冠軍。

該片由《夢想之地》的編導鄭李爍執導，影集《正常人》黛西埃德加瓊斯、《捍衛戰士：獨行俠》格蘭鮑威爾、《變形金剛：萬獸崛起》安東尼拉莫斯主演，在世界各地首映後，持續累積好評，不僅在知名影評網站爛番茄已獲得新鮮認證，代表觀眾意見的爆米花指數也有92%滿意度。

格蘭鮑威爾（右）、黛西埃德加瓊斯在《龍捲風暴》一同對抗大自然的威脅。（華納兄弟提供）

電影上映前預估在北美首週開片大約落在4000至5000萬美金（約台幣13.12至16.4億元），最高的預測成績也未超過7000萬美金（約台幣22.96億元）；不過從週四（18日）優先場票房就超出預期、一路狂賣，昨天才剛被預測有望達到8000萬美金（約台幣26.24億元），沒想到實際票房更勝一籌，還創下今年第3高的首週末票房成績，僅次於《腦筋急轉彎2》及《沙丘：第二部》。

《龍捲風暴》全台上映中，IMAX、D-BOX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、Screen X等特殊版本同步登場，粗估全台上映5天賣破台幣3100萬，實際票房數字將於下午揭曉。

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