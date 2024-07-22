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娛樂 最新消息

BLACKPINK完整體回歸！YG鬆口時間點：會舉行世界巡迴演唱會

BLACKPINK即將在2025年回歸。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕女子天團BLACKPINK去年宣布單飛，但團體約還是隸屬於YG娛樂，今天韓國時間（22日），創辦人梁鉉錫宣布，BLACKPINK將在明年回歸，並舉行世界巡迴演唱會。

BLACKPINK由Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa所組成，她們在去年底宣布各自單飛，其中3人自立門戶，Rosé則加入音樂製作人Teddy的公司「The Black Label」，再度成為太陽的師妹。4人各自都有發展，除了原本就相當活躍的時尚領域之外，Lisa最近推出新歌《Rockstar》，還演出劇集《白蓮花大飯店》，Jennie則開始接觸綜藝節目，甚至與好友ZICO合作歌曲，4人依舊行程滿檔。

梁鉉錫深知BLACKPINK的回歸受到各界期待。（翻攝自YouTube）

梁鉉錫除了宣布BLACKPINK在明年YG規劃藍圖中之外，還宣布2NE1將舉行15週年巡迴演唱會，TREASURE、BABYMONSTER也將舉行世界巡迴演唱會，WINNER的MINO（宋旻浩）、YOON（姜昇潤）將在今年12月退伍，名為「NEXT MONSTER」的新團也即將推出，YG即將與粉絲們共度美好的時光。

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