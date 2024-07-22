孫安佐出席北市警拒毒反詐演唱會 警方澄清：他只是觀眾

孫安佐（右）前往參加北市警少年隊舉辦的「青春演歌祭」拒毒反詐騙動漫演唱會。（記者王冠仁翻攝）

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局少年警察隊，在21日晚上舉辦「青春演歌祭」拒毒反詐騙動漫演唱會，然而今年4月才在泰國鬧出「呼麻風波」、藝人孫鵬兒子孫安佐（現改名為孫健豪），居然也「不請自來」到場。對此，台北市警局表示，此次活動沒有邀孫，但是歡迎所有市民前來參加、共同反毒。

台北市警局少年警察隊舉辦的「青春演歌祭」拒毒反詐騙動漫演唱會。（記者王冠仁翻攝）

北市警少年隊在本月21日晚上5時30分至9時30分，於華山文創園區Legacy，舉辦「青春演歌祭」拒毒反詐騙動漫演唱會，活動邀請許多歌手到場表演。北市警強調，此次活動並沒有邀請孫安佐，今晚孫只是台下觀眾。

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孫安佐（右）前往參加北市警少年隊舉辦的「青春演歌祭」拒毒反詐騙動漫演唱會。（記者王冠仁翻攝）

孫安佐出現在活動會場時接受媒體訪問，有媒體問他，未來有機會會想要參加反毒大使嗎？孫的經紀人幫忙回答說，孫一直以來都是健康第一，有些對他的誤解，之後會慢慢更新；孫隨後也強調自己運動能力很強，還說在場者的運動表現能力沒人可以比他還高。

孫還說，他最近正忙著打造一套高科技的戰甲，還說自己很快就要去烏克蘭，由於那邊有許多地雷，他因此想到要做出一種靴子，由特殊金屬製成，再加上一些電磁感應的系統，可以先提早偵測到地雷的存在；就算沒偵測到，特殊金屬也能保護雙腿不被炸爛。

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