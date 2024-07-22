晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫安佐出席北市警拒毒反詐演唱會 警方澄清：他只是觀眾

孫安佐（右）前往參加北市警少年隊舉辦的「青春演歌祭」拒毒反詐騙動漫演唱會。（記者王冠仁翻攝）

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局少年警察隊，在21日晚上舉辦「青春演歌祭」拒毒反詐騙動漫演唱會，然而今年4月才在泰國鬧出「呼麻風波」、藝人孫鵬兒子孫安佐（現改名為孫健豪），居然也「不請自來」到場。對此，台北市警局表示，此次活動沒有邀孫，但是歡迎所有市民前來參加、共同反毒。

台北市警局少年警察隊舉辦的「青春演歌祭」拒毒反詐騙動漫演唱會。（記者王冠仁翻攝）

北市警少年隊在本月21日晚上5時30分至9時30分，於華山文創園區Legacy，舉辦「青春演歌祭」拒毒反詐騙動漫演唱會，活動邀請許多歌手到場表演。北市警強調，此次活動並沒有邀請孫安佐，今晚孫只是台下觀眾。

孫安佐（右）前往參加北市警少年隊舉辦的「青春演歌祭」拒毒反詐騙動漫演唱會。（記者王冠仁翻攝）

孫安佐出現在活動會場時接受媒體訪問，有媒體問他，未來有機會會想要參加反毒大使嗎？孫的經紀人幫忙回答說，孫一直以來都是健康第一，有些對他的誤解，之後會慢慢更新；孫隨後也強調自己運動能力很強，還說在場者的運動表現能力沒人可以比他還高。

孫還說，他最近正忙著打造一套高科技的戰甲，還說自己很快就要去烏克蘭，由於那邊有許多地雷，他因此想到要做出一種靴子，由特殊金屬製成，再加上一些電磁感應的系統，可以先提早偵測到地雷的存在；就算沒偵測到，特殊金屬也能保護雙腿不被炸爛。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中