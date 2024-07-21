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娛樂 音樂

張學友聲音又出槌 鞠躬道歉：不會少唱一首歌

張學友在巡迴演唱會杭州站聲音又出問題。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「歌神」張學友巡演頻頻出狀況，他在巡迴演唱會杭州站聲音又出現問題，張學友在台上說：「非常高興，終於可以撐到現在，今天聲音有點狀況，影響集中力，可能有時候會忘記怎麼跳舞，在這裡再次跟大家道個歉，不好意思」。

張學友承諾歌迷不會少唱一首歌。（翻攝自IG）

張學友這次「60+」巡迴演唱會超過百場，發生過各種狀況，耳水不平衡突然頭暈跌坐在舞台上、感染新冠不得已延期、突然罹患呼吸道融合病毒表演延後到康復後舉行，從種種狀況來看，張學友似乎應該多正視自己的健康問題。而這次他在杭州聲音出問題，他除了鞠躬道歉之外，也向現場觀眾保證，自己已經盡力了，會多喝一點水，而且歌曲不會少唱任何一首。

曾經說過「沒有任何一個人比我更想唱，還能夠唱，真的無比幸福」，然後張學友已經63歲了，不是過去的年輕小伙子，每一場演出他都誠意滿滿又唱又跳，巡演結束之後真的應該考慮給自己放個假，好好檢查身體。

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