晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

為了女兒 小S表情管理崩壞扭曲表情大公開

小S（右）跟許老三挑戰刺激的遊樂設施，表情管理完全失控。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「小S」徐熙娣婚後育有3女，她經常分享跟女兒之間的互動，近日小S全家人到新加坡玩，也不斷更新社群分享第一手消息，其中一張小S陪著許老三玩遊樂設施的照片意外從鐘「脫穎而出」，原來是小S太害怕了所以留下臉部表情扭曲的醜照，照片曝光後，大批網友也過來看看古靈精怪的小S被嚇成什麼樣。

小S昨（20）日陪許老三玩遊樂設施，她將影片上傳到限時動態，畫面中能看出小S已經緊張得要死，眼睛不斷盯著架在前方的鏡頭，坐在小S身旁的許老三則顯得興奮跟自在，相當期待有多好玩。

小S（右）坐在遊樂設施上承認自己不該用這種方式證明是好媽媽。（翻攝自IG）

當遊樂設施開始運轉之後，小S果然開始害怕，她兩手緊抓著扶手並大叫「Oh, my God」、「救命」顯見她真的很恐懼，臉部表情也漸漸母湯，從原本的性感時尚變得扭曲驚恐，偶像包袱也完全被拋諸腦後，事後小S開玩笑說：「我承認這不是一個證明自己是好媽媽的方式」，令人莞爾。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中