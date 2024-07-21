為了女兒 小S表情管理崩壞扭曲表情大公開

小S（右）跟許老三挑戰刺激的遊樂設施，表情管理完全失控。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「小S」徐熙娣婚後育有3女，她經常分享跟女兒之間的互動，近日小S全家人到新加坡玩，也不斷更新社群分享第一手消息，其中一張小S陪著許老三玩遊樂設施的照片意外從鐘「脫穎而出」，原來是小S太害怕了所以留下臉部表情扭曲的醜照，照片曝光後，大批網友也過來看看古靈精怪的小S被嚇成什麼樣。

小S昨（20）日陪許老三玩遊樂設施，她將影片上傳到限時動態，畫面中能看出小S已經緊張得要死，眼睛不斷盯著架在前方的鏡頭，坐在小S身旁的許老三則顯得興奮跟自在，相當期待有多好玩。

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小S（右）坐在遊樂設施上承認自己不該用這種方式證明是好媽媽。（翻攝自IG）

當遊樂設施開始運轉之後，小S果然開始害怕，她兩手緊抓著扶手並大叫「Oh, my God」、「救命」顯見她真的很恐懼，臉部表情也漸漸母湯，從原本的性感時尚變得扭曲驚恐，偶像包袱也完全被拋諸腦後，事後小S開玩笑說：「我承認這不是一個證明自己是好媽媽的方式」，令人莞爾。

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