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娛樂 最新消息

歐弟驚喜合體師父胡瓜！當年「廟口BTS」曾風靡全台灣婆媽

歐弟驚喜現身《綜藝大集合》。（民視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝大集合》日前來到宜蘭礁溪，胡瓜在人群中發現一位長相與藝人「歐弟」歐漢聲相似的觀眾，沒想到就是歐弟本人，讓全場尖叫聲連連。歐漢聲說當年跟瓜哥堪稱「廟口BTS」，風靡全台灣婆媽，奠定節目強大基礎，正當師徒兩人聊得開心，好久不見的賴慧如也出現了，三人相聚來宣傳「藍寶石歌廳秀」。

歐弟、賴慧如挑戰「烏龜烏龜翹」。（民視提供）

見機會難得，胡瓜也讓兩位大來賓跟觀眾朋友們進行了「烏龜烏龜翹」的挑戰，藝人隊與觀眾隊PK用猜拳決定攻守順序，若是與對手舉起同一邊的四肢或是頭部就算落敗。隨著比賽開始藝人隊開局不順、落入下風，一直被觀眾壓著打，輪到最後一棒的歐弟時令人意想不到的轉機出現了，一連淘汰了好幾位觀眾，但最終還是敵不過最後一位媽媽不幸落敗，但是精彩的遊戲過程還是讓眾人大讚「龜王」胡瓜的徒弟就是不一般，連胡瓜也稱讚道「實在太精采了！」

歐弟（右四）合體師父胡瓜（左四）。（民視提供）

接下來胡瓜準備了好久不見的遊戲「風水輪流撞」要來讓藝人們挑戰，要做成一直線，上方用線綁著水球搖晃，但除了矇眼躲避水球，參賽者們還需要隨著音樂跳舞，而第一輪的參賽者是籃籃、宜芳、笑笑和Rina，過程中笑料百出，而籃籃依舊無法擺脫衰神的糾纏，又是第一個被水球砸到淘汰，看著大家玩得如此開心讓胡瓜也躍躍欲試，邀請了一旁看戲的媽媽們一起來挑戰，但沒想到比賽才剛開始就有一位媽媽被淘汰，但是阿翔一手滑，水球「不小心」直接砸胡瓜身上，看到大哥已經濕身，眾人們也開始動起了歪心思，將水球瞄準胡瓜的頭砸了下去，此舉讓現場除了胡瓜的人都笑得哈哈大笑，而胡瓜本人是好氣又好笑的怒吼道「你是欺負誰啊，我內褲都濕了！」

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