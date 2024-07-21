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娛樂 最新消息

金秀賢為上節目晚1天回國！「羞澀表現」獲大讚：很可愛

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓超帥演員金秀賢（김수현）演出《來自星星的你》、《淚之女王》等夯劇而聲名大噪。日前前往日本舉辦粉絲見面會，其中他為了錄製90歲黑柳徹子主持的《徹子的房間》，延遲一天返回南韓，該節目於19日播出，親切態度大獲好評。

金秀賢在節目錄製前特地到休息室打招呼，相當有禮貌。（翻攝自IG）

黑柳徹子在IG發文透露，金秀賢為了參加《徹子的房間》錄製，特地將回國行程延後一天。她表示看過《來自星星的你》、《淚之女王》，所以這次見到本人很開心。而在錄影前，金秀賢還特地到休息室打招呼，當下金秀賢有點緊張，但一聊天他就放鬆了，還一起大笑。

金秀賢為了上黑柳徹子節目，特別將航班行程延後1天。（翻攝自IG）

而當天兩人還交換起了禮物，工作人員送來一大袋裝滿金秀賢周邊，金秀賢解釋時還非常害羞，而她也拿出印有自己照片的杯子、T恤贈與對方，並大讚金秀賢很可愛。

 

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