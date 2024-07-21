Stray Kids續約股價大漲！死侍喊加入慘被拒絕

Stray kids的《Chk Chk Boom》MV找來萊恩雷諾斯（左一）客串演出。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕人氣韓團Stray Kids在18日宣布全體提前與JYP續約，突破韓團的「七年魔咒」，8名成員將邁向新階段，更帶動公司股價大漲。近年他們在國際上聲勢不斷攀升，最近還和《死侍與金鋼狼》夢幻聯動，引發熱議。

Stray Kids前天公開的全新MV《Chk Chk Boom》中，休傑克曼披著金鋼狼戰袍假當氣象播報員，萊恩雷諾斯更是扮成新聞主播狂糗休傑克曼，死侍更是毛遂自薦希望也能加入Stray Kids，但慘遭拒絕。

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Stray kids的Felix（左起）、方燦是韓裔澳籍，用英文與萊恩雷諾斯、休傑克曼聊天相當暢通。（翻攝自IG）

而此次跨界合作的訪談也曝光，Stray Kids的方燦及Felix與萊恩及休大聊友情話題，方燦與Felix異口同聲表示「我們是你們的粉絲」。其實雙方的緣分要從實境節目《Kingdom》說起，當時Stray kids的舞台致敬死侍，被萊恩雷諾斯注意，因此成為好友，還不時會在社群上交流，讓粉絲看得津津有味。

Stray Kids即將在11月2日於高雄世運主場館開唱。

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