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娛樂 電視

國光女神梁云菲出門「忘穿內褲」 私密處全被看光：想原地投胎

梁云菲擁有火辣好身材。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「國光女神」梁云菲身材火辣、熱愛戶外運動，豪爽性格深受粉絲喜愛，經常分享生活點滴的她，昨（19）發文透露，日前忘了穿內褲就出門前往泰式按摩店，一直到了進包廂才發現，讓她忍不住直呼：「想原地投胎！」

梁云菲在Threads發文分享了「人生中最糗的事情」，表示自己幾天前去泰式按摩店，進到包廂才發現身上沒穿內褲，「所以我像個變態直接裸體躺在按摩床」，在接受精油按摩時，還能利用店家附的毛巾蓋住身體，但接著換到泰式按摩時，「直接尬爆，因爲腳要被抬起來折來折去，我的妹妹隨著腿被搬來搬去，而打開又關起來⋯」。

梁云菲日前忘了穿內褲就出門。（翻攝自Threads）

梁云菲羞愧直呼「真的很想原地投胎」，還透露當時在一旁的好姐妹看見都笑到不行，附上4個哭笑不得的表情符號，顯見這尷尬的場面令她相當難忘。貼文曝光後也引起不少網友笑翻留言，「泰式按摩有全裸的喔？」、「這是炫耀文無誤」。

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