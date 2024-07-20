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娛樂 電影

（專訪）柯煒林回香港狂撂「台灣口頭禪」 聞劉俊謙走紅喊：你們太晚知道了

〔記者廖俐惠／專訪〕32歲的港星柯煒林2021年因電影《濁水漂流》入圍金馬獎最佳男配角後，自此開啟了與台灣的緣份，連續接拍了兩部台灣電影《破浪男女》、《大濛》，他笑說自己都「台化」了，連回到香港都會說「不好意思、謝謝」，甚至把台語「袂䆀」（美賣，不錯）都當成口頭禪了。

柯煒林宣傳《破浪男女》受訪，侃侃而談、有問必答，讓人留下好印象。（記者王文麟攝）

柯煒林分享很喜歡台灣，也很適應這邊的環境，但為了拍攝《大濛》在台灣住了兩個半月，也忍不住會想念家鄉。問及台灣、香港拍攝有何不同？他分享香港因為資金、時間等問題，一天可能要拍攝16到18小時，且時間很緊湊，有時候覺得表演沒那麼精準，想要再拍一次，但也會被拒絕。

柯煒林在《破浪男女》中飾演Uberdick，雖然蒙面，卻讓人留下深刻印象。（双喜電影提供）

至於這次來拍《破浪男女》，台灣劇組一天拍12小時，一天下來可能僅兩到三場，「我在台灣突然學會怎麼去鬆，有啟發到我，但我不覺得這是香港、台灣的差別，還是要看劇組。」

提到近年受到台灣電影圈的矚目，柯煒林表示非常驚訝且榮幸，只要劇本好都願意接受挑戰，只是他自認香港口音在台灣演戲還是有所侷限，「我覺得口音是雙面刃，或許有導演想要我，我正在努力面對，而且我現在也在學台語。」也對台灣髒話滾瓜爛熟了。

劉俊謙。（資料照，記者胡舜翔攝）

除了柯煒林之外，港星劉俊謙如今在台灣也扎穩了根基，柯煒林笑說「他高又帥又會演戲，你們現在才知道太遲了，早就該讓大家知道他的！不過現在也來得及！」他感謝劉俊謙當先鋒，讓大家知道有幾個香港演員「很袂䆀」。

他有感而發，認為現在的香港市場不如前輩們的「黃金世代」那麼多戲去拍，所以留下來的演員都很愛演戲，在自己的崗位上好好找機會。

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