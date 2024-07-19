柳俊烈終於笑了！甩情傷陰霾 搶影帝紅毯笑開懷

柳俊烈久未露出燦笑。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第3屆青龍系列大獎在今天舉行，下午的紅毯上眾星雲集，不過大多數韓星都身著黑色，實在有些可惜。而今年爆發出感情糾紛的柳俊烈，一別先前出席記者會的嚴肅表情，今天出場面露燦笑，還與人群拍手，心情看起來相當好。

柳俊烈一現身立刻跟人群打招呼。（翻攝自YouTube）

柳俊烈今年深陷與韓韶禧、惠利的感情風暴中，今年5月他出席Netflix影集《The 8 Show》記者會時，表情相當嚴肅，安靜接受韓媒砲火。今天他出席青龍系列大獎，絲毫看不出陰霾，開心向大家打招呼，還拍了好幾個人的手，笑容滿面，不過他並沒有受訪，拍完照就離開。

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任時完角逐戲王，開心與人群打招呼。（翻攝自YouTube）

韓孝周聽到尖叫聲，揮手回應。（翻攝自YouTube）

此次他是以《The 8 Show》入圍最佳男主角，與他一同競爭的崔宇植、柳承龍、任時完及卞約漢等人都有出席盛會；入圍女主角的5位千玗嬉、韓孝周、朴寶英、安恩真、李絮也都現身。

千玗嬉身穿大紅色禮服，相當搶眼。（翻攝自YouTube）

李絮性感現身，吸引許多鎂光燈注意。（翻攝自YouTube）

身穿大紅色禮服的千玗嬉令人為之一亮，韓孝周身穿亮片長洋裝超典雅，安恩真紫色蓬蓬裙宛如童話世界公主，李絮辣露雙胸，「UU奶」讓人移不開視線。朴寶英打安全牌，身穿黑色禮服現身。

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