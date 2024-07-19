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娛樂 最新消息

自揭「被前輩告戒提防台八男星」被酸蹭流量 林雨宣豪爽回應了

《三個不結婚的女人》音樂劇啟動記者會，小8（左）、林雨宣。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕林雨宣日前在社群發文，透露曾被告誡要提防某位會性騷的男演員，近日得知該名男演員接連被控#MeToo，她聽聞後直言「不意外」，結果反遭網友酸在蹭流量，她今（19日）與「小8」趙逸嵐出席音樂劇《三個不結婚的女人》啟動記者會，受訪直言：「如果要蹭，有很多事可以蹭，幹嘛單蹭這件事情。」

張哲豪被爆是性騷慣犯，近日接連有受害者發文指控。林雨宣表示，2、3年前進八點檔《黃金歲月》劇組時，曾被前輩提醒要小心，自認幸運沒被性騷，「我算很好運，有人先提醒我這件事，多一份防備心。」否則以她大剌剌的個性，一定會覺得對方是好人，認為提醒這件事是正向的循環，「大家有多一分心力去關心、提醒別人，就可以杜絕一些讓人不舒服的事發生。」她後來只要進劇組，都會稍微留意，「有時候工作人員比較不注意，我如果有看到也會試圖幫忙，雞婆一點是好事。」

林雨宣。（記者胡舜翔攝）

林雨宣表示，兩人幾乎沒單獨對戲，有遇到的都是人很多的場面，「私底下我也沒機會讓他接觸到。」笑說自己個性雖然大剌剌，但偶爾還是會開啟「超級I人模式」，頂多就是聊個兩句，絕對不會讓對方覺得有機會，「我也不是這麼好交朋友的人，基本上的友善是一定會有的，但就怕他多想。他很早就私訊我了，我先經歷拒絕他的那段，才發現他很早就私訊了，所以以他的角度來看，會覺得我好像沒有想要跟他聊天的意思，沒有想要跟他交朋友。」

林雨宣的發文，被不少網友酸在蹭流量，她否認在蹭，表示身邊有很多事可以蹭，沒必要單蹭這件事，「我只是覺得，在這個時候，好像要出來說些什麼，再提醒大家一次，不管是男生還是女生，都要多保護自己，男生也要保護自己的名聲，不要很輕易地做出讓人不舒服的事，說不定你沒有那個意思，可是大家可能會誤會。」

小8。（記者胡舜翔攝）

「小8」趙逸嵐認為，身為女孩子，要多保護自己，也要培養獨立自主的個性，她過去鮮少遇到這類的煩惱，笑說：「可能是我自我屏蔽吧！我完全可以理解，我對這些事情比敏感，只要覺得有狀況，我就會離開或是稍微介入。」

☆尊重身體自主權，請撥打113、110☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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