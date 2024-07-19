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娛樂 最新消息

山田涼介合體《偵探學園Q》神木隆之介！校外教學被關禁閉：不准下車

山田涼介終於不是演學生，在《Billion × School 富翁教師》化身老師。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕山田涼介在日劇《Billion × School 富翁教師》首度執教鞭當起「不正統」高中老師，飾演學生經驗豐富的他想起高中生活，竟爆料「校外教學跟校慶的時候都被關起來。」

山田涼介（左）與木南晴夏在《Billion × School 富翁教師》中一搭一唱。（翻攝自X）

日本人氣團體Hey! Say! JUMP成員山田涼介，在新戲《Billion × School 富翁教師》化身億級富翁發明家，為了開發新產品而深入校園，與女星木南晴夏一搭一唱幽默滿分，其他飾演老師的演員則是瘋狂搞笑，讓山田涼介忍不住笑場。

山田涼介（左）與好友神木隆之介一同演出《Billion × School 富翁教師》，讓觀眾超興奮。（翻攝自X）

最讓觀眾驚喜的則是山田涼介、志田未來以及神木隆之介，三位17年前在《偵探學園Q》的同框合作，尤其劇組事前並未透露神木隆之介會演出，也因此當他現身與山田涼介的對手戲時，讓觀眾喜出望外，沒想到竟然有一天能看到他們再度合作。

剛拿下「ViVi國寶級帥哥排行榜」30歲以上ADULT部門冠軍的山田涼介，暌違10年演出第10部校園劇，31歲的他終於要挑戰飾演老師，雖然不是專職但也相當有看頭，他強調這是一部「有笑有淚」的連續劇。

山田涼介先前參加綜藝節目宣傳連續劇時，聊到高中時期的回憶，最難忘的莫過於「參加校外教學的時候，因為怕被粉絲認出，與同團的知念侑李被要求留在巴士上不能下車」，讓他當下覺得有些寂寞，畢竟難得不是因為工作出遊，卻還是無法與同學留下回憶。此外在校慶也是一樣的情況，山田涼介除了透露被關在圖書館之外，還說「如果要把我們關起來的話，那也應該要把神木隆之介關起來吧！？」

Billion × School 富翁教師》friDay影音上架。

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