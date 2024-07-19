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娛樂 日韓

周子瑜花絮照曝！仙氣爆滿 精緻臉蛋「美上加美」

周子瑜過曝的照片依舊能看清她精緻臉蛋，而閃光燈反倒讓她白晰皮膚美到發光，效果十分好。（翻攝自Instagram@jypetwice_japan）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美到爆！韓團TWICE中的台灣籍成員皮膚白到發光，TWICE官方日本帳號貼出在大阪舉辦【READY TO BE】的「SPECIAL」場花絮照，周子瑜美艷動人，讓ONCE（TWICE粉絲名）立刻收藏。

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TWICE日本官方帳號貼出九位成員在本月13、14日，於大阪開兩場演唱會時的花絮照，可見該拍攝手法故意特寫九位女神的臉，更開了閃光燈，營造出Y2K的感覺，而拍攝到台灣成員周子瑜的時候，不但是子瑜Solo在鏡頭，及甜美臉蛋完全不會因閃光過曝而看不清，反而更添加了點朦朧可愛感。

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網友們看見TWICE的照片，紛紛躁動忍不住，期待她們接下來在20、21日東京味之素體育館、27、28日橫濱日產體育館開唱。

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