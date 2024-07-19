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（影音）（G）I-DLE造型滿分！葉舒華超像「高中學姐」美炸

（G）I-DLE最新的打歌舞台穿上印有自己圖案的白T配上牛仔長褲，校園清純模樣被讚翻。（翻攝自YouTube｜Mnet K-POP）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女團（G）I-DLE近期推出第七張迷你專輯《I SWAY》，而最新打歌舞台，每位成員都穿上印有自己圖案的白T，配上牛仔長褲，十分有校園青春模樣，而台灣成員葉舒華被網友讚爆像是高中會出現的超美學姐。

葉舒華被讚像高中會出現的漂亮學姐。（翻攝自YouTube｜Mnet K-POP）

（G）I-DLE穿上印有著自己形象照圖案的白T配上牛仔寬鬆長褲登上最新的打歌舞台，魅力十足的她們完美展現青春風格，每位成員都相當適合該造型，宛如學生般的5位成員讓Neverland（（G）I-DLE粉絲名）看得目不轉睛。

葉舒華的話題十足。（翻攝自YouTube｜Mnet K-POP）

網友們看見（G）I-DLE的新造型紛紛留言既日常又時尚，更有許多網友認為，台灣成員葉舒華的模樣，根本就是高中會遇到的超正學姐，被網友瘋狂讚賞。

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