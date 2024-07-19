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娛樂 日韓

機場巧遇金秀賢 網嘆超帥：36歲像20歲

先前有外國網友表示自己在機場偶遇韓星金秀賢。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢（김수현）睽違九年再度來台，十分凍齡的他完全沒變，而先前有網友透露，自己在機場偶遇金秀賢，本人非常帥氣：「36歲像20歲！」引來討論。

☆相關新聞☆金秀賢忘不了「台灣見面會」！再PO花絮照吸165萬人朝聖

金秀賢演出《淚之女王》、《來自星星的你》等劇打響名聲。（資料照）

韓星金秀賢一直被說是凍齡男神，睽違九年再度來台灣開演唱會，臉蛋完全沒有變，彷彿時間並未在他身上拂過；而近期有網友分享，表示自己很喜歡金秀賢在《淚之女王》中的演技表現，更分享給身邊親友，沒想到自己從英國倫敦返回韓國仁川機場的時候遇到了金秀賢：「我簡直不敢相信自己的眼睛……他本人看起來和螢幕上一樣帥，他36歲了，看起來真的只有20多歲……」

9年前金秀賢曾來台灣開過粉絲見面會，模樣和現在完全沒差，有粉絲嘆他36歲看起來像20歲。（資料照）

值得一提的是，金秀賢睽違九年再度來台灣開粉絲見面會，直接擠爆林口體育館，而金秀賢返韓後，還多次發文，念念不忘台灣的熱情，貼文更是吸引超過165萬人按讚，魅力十分龐大。

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