秀蘭瑪雅首登《綜藝一級棒》！ 康康大玩諧音梗「我的媽呀」

秀蘭瑪雅首登《綜藝一級棒》。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕由康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬主持的中視《綜藝一級棒》，本集邀來台語金曲歌后秀蘭瑪雅，當康康介紹時，也大玩諧音梗：「我的夢中情人，真的是我的媽呀（我的瑪雅）。」

當秀蘭瑪雅出場時，康康提及她一共入圍金曲獎高達16次，而秀蘭瑪雅則吐槽自己說：「但陪榜15次。」康康也分享自己的紀錄：「我只入圍一次，但沒拿到。希望我們主持群繼續努力。」但這話聽在陳孟賢耳裡有點心酸：「我連門票都沒有，連星光大道長什麼樣子也沒有走過。」康康則慶幸在女兒1歲多時，就帶她去走過星光大道：「因為怕以後真的沒有機會再走。」

請繼續往下閱讀...

《綜藝一級棒》集集邀請歌壇實力派唱將。（中視提供）

秀蘭瑪雅初登《綜藝一級棒》，自然少不了獻上美聲，經典的閩南語老歌《雨夜花》在她的詮唱下，感染力十足，就連坐在一旁的杜忻恬和李子森，都聽到陶醉跟著哼唱。輪到李子森和杜忻恬表演時，兩人再度挑戰高難度曲目，把熱門神曲=《起風了》改為合唱版，經兩人的詮釋呈現出截然不同的味道，連秀蘭瑪雅都出聲力讚：「兩人很有巧思的合音，聽得出來是有經過安排跟設計，一直都很欣賞兩人的歌聲，很有爆發力，我都聽到入迷。」

李子森（右）、杜忻恬挑戰高難度神曲。（中視提供）

同樣歌聲也讓人驚豔的還有歌手蔡家蓁，她挑戰國語歌《聽見下雨的聲音》，就連敵隊隊長陳孟賢也反過來讚許她的唱功，「把很難唱的一首歌，經過一些改編，氣音處理得很細膩。」秀蘭瑪雅也以「唱得很精緻」來形容。而銀色夫妻郭婷筠和彭正兩人在節目中同台，其中彭正為了新唱片跑宣傳，訪問時他當著老婆的面大提初戀，還說談了8年的感情結果被劈腿，郭庭筠則幫他把這故事寫成一首歌，收錄在專輯中，「我很大愛，願意聽他的故事，聽他講了三小時，鉅細靡遺的講他們的過程，最後我花半小時就寫出來一首歌。」夫妻倆也在節目中合唱經典台語歌《雨綿綿情綿綿》，對唱時展現兩人的好默契。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法