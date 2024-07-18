CNBLUE姜敏赫攜伴遊水族館！曝理想求婚地點：好浪漫

姜敏赫與高中好友在海洋公園拍旅行紀念照。（香港海洋公園提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國美男樂團CNBLUE鼓手姜敏赫在繁忙的行程中，偷閒與高中時期以來的好友到香港觀光兼慶生旅行，更曝光香港海洋公園遊玩vlog，記錄他在遊樂園中獻出的人生初體驗，分享神奇的水族館遊玩及第一次的近距離餵企鵝，水族館餐廳美景更讓他直呼「這裡很適合求婚喔」。

姜敏赫炫耀可愛的小貓熊玩偶。（香港海洋公園提供）

姜敏赫表示玩得非常盡興，最難忘的就是在香港海洋公園獻上他的人生初體驗，參加海洋公園與企鵝親密接觸的互動。他穿上體驗活動提供的制服，在訓練員指示下餵飼企鵝，數十隻企鵝排排站仰頭等待他餵食銀雪魚，場面逗趣。

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姜敏赫開心與企鵝合照。（香港海洋公園提供）

興致高昂的姜敏赫現場模仿企鵝甩動脖子身體以及搖晃走路的模樣，笑說：「天啊，我該怎麼辦？牠們實在太可愛了!」他看著企鵝不下20次的直喊：「好可愛喔！」姜敏赫開心與一隻企鵝合照，還指揮著企鵝說要看著鏡頭，深陷在動物可愛的魅力中。

探訪企鵝後，姜敏赫第一次看到海象，忍不住驚嘆牠的巨大體型，之後更成功隔著玻璃與伸展游動的海象合照，他成功和海象對眼相看後更興奮地說：「媽媽，我成功了！」非常搞笑。

適逢姜敏赫的生日，海洋公園安排了生日驚喜，在水族館為背景的餐廳內為他慶生，由公園吉祥物威威與他的朋友們唱生日歌，送上特製的企鵝造型蛋糕，姜敏赫表示很感動開心。

姜敏赫在海洋公園水族館內的餐廳慶生，直呼感動。（香港海洋公園提供）

姜敏赫表示：「印象中我人生中沒有來過水族館，這是第一次。我覺得很神奇，海底神秘的感覺，對我就像是童話世界，我覺得每個人在童年時一定要來一次水族館，會讓你一輩子都印象深刻。」他在水族館多個景點前都非常興奮，不論是海底隧道，深海巨柱，看著各種海底生物游過身邊，完全流連忘返，看著2層樓高的巨型透明玻璃屏幕及水族館內的餐廳圍繞有玻璃箱內悠遊的魚群，姜敏赫笑說：「這裡超浪漫，我覺得很適合來這裡求婚。」

姜敏赫看到園中布置的50到70年代場景的香港老大街，直呼充滿香港懷舊美感，霓虹光管燈牌及古董老爺電車等，讓他與好友不停以此背景拍美照留念，他們更沿路掃街，品嚐傳統港式小吃腸粉、雞蛋仔、炒麵等。身為吃貨的他還表示：「我看到腸粉以為就像是韓國的年糕。吃了之後發現口感更軟一些，很好吃。」

姜敏赫乘坐可欣賞360度無敵海景的纜車，他表示：「在纜車上吹著海風邊欣賞海景，無比的享受。」姜敏赫在商店親自購買挑選小貓熊和企鵝玩偶。身高184公分的他，笑瞇著眼睛手捧著小貓熊玩偶直呼好可愛！遊樂園的魅力讓姜敏赫與平日在舞台上帥氣表演的形象截然不同，反差萌爆棚。

姜敏赫在香港海洋公園的懷舊老街拍照。（香港海洋公園提供）

姜敏赫挑戰雲霄飛車的同時下起小雨，但完全無阻他享受刺激，他說：「實際體驗比我想像中的高，雖然還有其他更恐怖的遊樂設施，但因為這個雲霄飛車建築在山上，視野特別空曠，所以玩起來更加恐怖！下墜感覺也更刺激。今天剛好一邊淋著雨在玩雲霄飛車，我還以為自己剛在拍偶像劇的戀愛戲。結果一看旁邊，是我的高中好友就醒了，哈哈。但很好玩，能看著無敵海景的雲霄飛車，除了這裡應該就沒有了。」

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