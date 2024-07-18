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娛樂 音樂

蘇打綠怎麼了！倫敦藝術家親眼直擊「發狂」 青峰全說了

蘇打綠重返倫敦。（蘇打綠有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕蘇打綠昨（17）日在官方社群「九連發」，滿滿的倫敦錄音室照片，搭配〈狂熱〉與〈包圍〉二首歌曲的經典歌詞，直接破題蘇打綠為了《夏／狂熱（蘇打綠版）》重返倫敦，也滿足了他們的搖滾魂。

這次睽違15年的倫敦行，實際上發生的時間比去日本拍攝《春・日光（蘇打綠版）》專輯還要早，他們來到孕育出Oasis、Blur等經典搖滾作的錄音室Miloco Studios 「The Pool」朝聖，錄下《狂熱》與《包圍》二首現場演唱版，並以sodagreen 《Live in The Pool》現場錄音紀實EP形式，搶先於7月19日數位上架，同日《夏／狂熱（蘇打綠版）》也將展開預購。

蘇打綠重返倫敦。（蘇打綠有限公司提供）

《狂熱》與《包圍》都需要影音同步錄製，蘇打綠邀請了葛萊美獎得主Matt Lawrence負責錄音及混音，影像部分則交給老朋友李伯恩掌鏡。對於《夏／狂熱（蘇打綠版）》專輯發展出來的特別企劃，青峰表示：「就是想用Live錄製直接捕捉倫敦的當下！」

錄音室的名稱叫做「The Pool（池塘）」，恰巧是魚丁糸時期的歌迷會暱稱，是個四面塗成游泳池一般的空間，意外地契合夏季主題，地毯家具擺設帶點嬉皮感，青峰補充：「很有夏天同時清涼又狂躁的感受。」這次重返倫敦，馨儀也重新復刻了當年的埃及艷后眼妝，小威對一旁的英國工作人員介紹：「這位是亞洲超級名模！」

馨儀復刻了當年的埃及艷后眼妝。（蘇打綠有限公司提供）

蘇打綠更加碼邀請當地藝術家Alexandra Peterken現場作畫，呈現她眼中蘇打綠狂熱的模樣。於是蘇打綠團員現場演奏錄音、畫家作畫、導演錄製影像，三種不同表現形式同場一次到位同步完成，直接而不修飾的表現出創作的癲狂。

紀實拍攝部分，李伯恩則是請蘇打綠團員們翻找出15年前的照片，特別精心為大家貼成背景相片牆，拍攝時採環型的一鏡到底，六個團員包圍著攝影機鏡頭演唱跟演奏，演奏動作與手勢、團員的表情都在精確時間點上完美配合呈現，實踐極致搖滾精神「一生一趟忠於自己的表演」。

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