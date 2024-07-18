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娛樂 音樂

阿信撞臉！胡瓜首開腔「他還不夠恨我嗎？」 真正心聲曝光

賴慧如（左起）、胡瓜、歐弟。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕胡瓜今天為《真愛秀·藍寶石大歌廳》彩排，他將在開場獻唱《包青天》，坦承丁柔安鼓勵他發片，他則想找黃明志來玩音樂，被問起是否想找「五月天」阿信合作，他則搞笑說：「你覺得他還不夠恨我嗎？每天都被弄得像瓜哥。」

網友常打趣阿信、胡瓜撞臉，平時照鏡子會不會覺得自己像阿信？胡瓜則坦言：「我從來都沒感覺，我不知道欸，我怕得罪阿信的歌迷被罵死。」接著則高EQ說：「像不像不重要 ，希望我們的成就像阿信就好，和他一樣有錢。」還說自己的大運就是和阿信合作。

2024《真愛秀.藍寶石大歌廳》彩排練團；孔鏘（左起）、賴慧如、李翊君、胡瓜、歐弟。（記者陳奕全攝）

今年他和賴慧如、歐漢聲擔任主持人，歐漢聲剛迎第三個女兒出生，何時要和老婆登記？他笑說：「快了，會和太太討論一下，忙完藍寶石，就趕快辦一辦 。」預計不會拖過過年。

胡瓜被問起紅包要包多少給歐漢聲？先是笑虧：「二婚還要包嗎？」後來則表示會包六位數字，一旁的賴慧如「提醒」胡瓜，她明年4月也要辦婚宴，胡瓜立刻自嘲：「我們主持人都是二婚。」讓眾人笑翻。

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