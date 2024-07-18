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娛樂 音樂

仙界口譯姐不忍了！林琇琪遭靈界請託嚇呆：視而不見

林琇琪（豪記提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕被粉絲封為「仙界口譯姐」的林琇琪推出專輯《愛我你甘敢》，她錄專輯同名主打歌時一度卡關，靠著不服輸的毅力，重唱超過100遍，經常被靈界「請託」幫忙的她琪坦言大家都認為她什麼都不怕，「其實我超級膽小的啦！」

林琇琪（豪記提供）

林琇琪自三立選秀節目「超級紅人榜」20關達陣脫穎而出，之前因父親生病而淡出歌壇，去年再度回歸歌唱，加盟豪記唱片推出首張專輯大獲好評，告慰天上的父親，今年更趁勝推出新專輯《愛我你甘敢》，專輯同名新歌為三立電視八點戲劇「天道」片頭曲。

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新專輯與上張風格迥然不同，林琇琪坦言從拿到新歌到錄製專輯完成，一直擔心自己是否能勝任，製作人的耐心與鼓勵，讓她得以突破，新歌敘述單相思，林琇琪則表示如果喜歡一個人，一定會很大膽的問對方、直球對決。

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林琇琪國、高中只交過兩個男友，別人眼中的她是酷妹，但其實很膽小，她坦言家裡開設宮廟，來自靈界請求幫忙的很多，讓她感到很多壓力，平日經常會看到很多靈界的事物，穿梭在身旁，「其實我還是會怕耶，害怕自己如果做不到怎麼辦，很擔心被找上要求幫忙，如果不幫忙還會被糾纏，因此我經常都會裝作視而不見。」

林琇琪並感嘆靈界也跟人間一樣，有著許多的煩惱事，還是先做好自己最重要，面對即將到來的中元普度月，林琇琪分享如果沒事盡量不在晚間出門，「但我深信邪不勝正，心善則無敵強！」

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