舒華辣出新高度！小背心被噴濕...豐滿上圍若隱若現

南韓女團（G）I-DLE中的台灣成員舒華擁有精緻美貌，每每發文總能成關注焦點。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團（G）I-DLE中的台灣成員葉舒華擁有精緻美貌，每每發文總能成關注焦點。今（18）日稍早舒華在IG的最新貼文更是辣出新高度，只見她上衣全濕，露出裡面的黑色蕾絲內衣，豐滿的上圍也若隱若現。

舒華上衣濕透，露出裡面的黑色蕾絲內衣，豐滿的上圍若隱若現。（翻攝自IG）

舒華整體穿搭走龐克風，嘴唇上也戴上了唇環，相當帥氣。（翻攝自IG）

舒華今在IG曬出由經紀人拍攝的美照，背景應該是在加油站，整體穿搭走龐克風，嘴唇上也戴上了唇環，相當帥氣，但值得注意的是，舒華身上穿著一件濕透的白背心，露出裡面的性感黑色內衣，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

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貼文發出不到1小時，立刻吸引大批網友留言大讚「YSH是葉so hot的縮寫」、「美女可以幫我加油嗎 95加滿」、「所以衣服是濕的嗎？」、「還缺經紀人嗎 我要應徵」，讚數截至目前還在不斷上升。

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