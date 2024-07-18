晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

舒華辣出新高度！小背心被噴濕...豐滿上圍若隱若現

南韓女團（G）I-DLE中的台灣成員舒華擁有精緻美貌，每每發文總能成關注焦點。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團（G）I-DLE中的台灣成員葉舒華擁有精緻美貌，每每發文總能成關注焦點。今（18）日稍早舒華在IG的最新貼文更是辣出新高度，只見她上衣全濕，露出裡面的黑色蕾絲內衣，豐滿的上圍也若隱若現。

舒華上衣濕透，露出裡面的黑色蕾絲內衣，豐滿的上圍若隱若現。（翻攝自IG）

舒華整體穿搭走龐克風，嘴唇上也戴上了唇環，相當帥氣。（翻攝自IG）

舒華今在IG曬出由經紀人拍攝的美照，背景應該是在加油站，整體穿搭走龐克風，嘴唇上也戴上了唇環，相當帥氣，但值得注意的是，舒華身上穿著一件濕透的白背心，露出裡面的性感黑色內衣，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

貼文發出不到1小時，立刻吸引大批網友留言大讚YSH是葉so hot的縮寫」、「美女可以幫我加油嗎 95加滿」、「所以衣服是濕的嗎？」、「還缺經紀人嗎 我要應徵」，讚數截至目前還在不斷上升。

在 Instagram 查看這則貼文

Shuhua（@yeh.shaa_）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中